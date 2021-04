Life is Strange Remastered Collection

Annoncé au même moment que Life is Strange True Colors, ce remaster modernise la qualité visuelle de Life is Strange premier du nom et de son spin off : Before the Storm. Celui-ci affiche alors des graphismes et des modèles 3D améliorés, des animations retravaillées, des jeux de lumière bonifiés. Enfin, les énigmes présentes sur les deux jeux ont également été peaufinées.