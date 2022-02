Life is Strange Remastered Collection dévoile son trailer de lancement

Annoncé l’an dernier en même temps que Life is Strange: True Colors, Life is Strange Remastered Collection est sorti hier sur PC et consoles. A cette occasion, Deck Nine et Square Enix ont dévoilé un ultime trailer afin de fêter son lancement comme il se doit.

Retour à Arcadia Bay avec Max, Chloé et Rachel

Pour rappel, cette compilation vous propose de (re)découvrir Life is Strange ainsi que sa préquelle Before the Storm (épisode bonus « Farewell » inclus) dans des versions remasterisées. Celles-ci intègrent notamment des visuels et animations faciales retravaillées et plus modernes, des puzzles mis à jour ainsi que diverses améliorations apportées au moteur de jeu et à l’éclairage.

Life is Strange Remastered Collection est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Google Stadia contre la somme de 39,99€. Le titre arrivera plus tard cette année sur Nintendo Switch.