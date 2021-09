Life is Strange : La série TV accueille Shawn Mendes pour s’occuper de la bande-son

Avec toutes les adaptations de jeu en séries ou en films ces derniers temps, on aurait presque tendance à oublier qu’une série Life is Strange est bien en préparation. Alors que l’on avait plus entendu parler de lui depuis maintenant 5 ans, le projet refait enfin surface avec un ajout de taille, même s’il ne sera pas devant la caméra.

Un renfort qui va faire parler de la série

IGN nous apprend que Shawn Mendes, popstar mondialement connue, sera en charge de tout ce qui touche à la musique dans la série TV Life is Strange. Les fans des jeux savent justement à quel point la musique est importante dans la saga, et on espère donc que le chanteur sera en mesure de retransmettre cela dans la série TV. On ne sait pas encore s’il interprétera lui-même des morceaux, mais il y a fort à parier que oui, histoire d’amener encore plus d’attentes autour de la série.

La série s’entoure également de Anonymous Content, la compagnie de production qui est derrière la série Netflix 13 Reasons Why, qui a aussi droit à un contexte scolaire « similaire » à Life is Strange (les super-pouvoirs en moins évidemment).

On ne sait pas encore quand la série sortira, ni même si elle adaptera les jeux ou racontera une histoire inédite. En attendant, on pourra découvrir Life is Strange: True Colors le 10 septembre sur PC, Stadia, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. La version Switch a quant à elle été reportée à une date indéterminée. Le titre est encore disponible en précommande.