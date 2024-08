Les licenciements chez Bungie étaient prévus peu importe le succès ou non de l’extension The Final Shape pour Destiny 2

Les licenciements chez Bungie étaient prévus peu importe le succès ou non de l’extension The Final Shape pour Destiny 2

BioWare annoncera la date de sortie de Dragon Age: The Veilguard dans quelques jours, le jeu ne sortira pas avant octobre

BioWare annoncera la date de sortie de Dragon Age: The Veilguard dans quelques jours, le jeu ne sortira pas avant octobre

Spectre Divide : premières impressions sur ce FPS entre Counter-Strike et Valorant mettant en avant la dualité

Spectre Divide : premières impressions sur ce FPS entre Counter-Strike et Valorant mettant en avant la dualité

L’envoûtant Chants of Sennaar arrive dans une superbe édition physique collector

L’envoûtant Chants of Sennaar arrive dans une superbe édition physique collector

Chapitre 5 : Esprits suspicieux – Like a Dragon Infinite Wealth

Chapitre 5 : Esprits suspicieux – Like a Dragon Infinite Wealth