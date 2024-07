Bungie annonce le licenciement de 220 employés et se voit être davantage intégré au sein de Sony Interactive Entertainment

C’est Pete Parsons, qui est à la tête du studio, qui s’exprime aujourd’hui via un communiqué publié sur le site officiel de Bungie. Les nouvelles qu’il a à nous partager sont loin d’être bonnes puisqu’il annonce aujourd’hui le licenciement de 220 personnes, soit environ 17 % des effectifs complets du groupe. Il est précisé que tous les postes sont concernés, même pour les plus hauts gradés.

Est-ce que cela veut dire que The Final Shape est un échec commercial ? Pas nécessairement (c’est sans doute même le contraire), mais l’extension n’a pas assez renfloué les caisses pour que les pertes de Bungie s’arrêtent :

« Je suis conscient que tout cela est une mauvaise nouvelle, surtout après le succès que nous avons connu avec The Final Shape. Mais alors que nous avons dû faire face aux réalités économiques plus larges au cours de l’année dernière et après avoir épuisé toutes les autres options d’atténuation, cette décision est devenue nécessaire pour recentrer notre studio et notre entreprise avec des objectifs plus réalistes et des finances viables. »