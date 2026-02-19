Bungie repousse de trois mois la prochaine grosse mise à jour de Destiny 2, Ombre et Justice

Avec Marathon, Bungie espère tant bien que mal sortir la tête de l’eau après des années compliquées. La faute à un Destiny 2 qui ne passionne plus les foules, même si le studio mise encore beaucoup dessus. Depuis quelque temps, Bungie a troqué les extensions annuelles habituelles du jeu pour des grosses mises à jour plus fréquentes, dont la prochaine, « Ombre et Justice », devait arriver en mars. Aujourd’hui, le studio prend la parole pour annoncer un grand chamboulement dans son calendrier.

