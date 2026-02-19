Bungie repousse de trois mois la prochaine grosse mise à jour de Destiny 2, Ombre et Justice
Avec Marathon, Bungie espère tant bien que mal sortir la tête de l’eau après des années compliquées. La faute à un Destiny 2 qui ne passionne plus les foules, même si le studio mise encore beaucoup dessus. Depuis quelque temps, Bungie a troqué les extensions annuelles habituelles du jeu pour des grosses mises à jour plus fréquentes, dont la prochaine, « Ombre et Justice », devait arriver en mars. Aujourd’hui, le studio prend la parole pour annoncer un grand chamboulement dans son calendrier.
Pas besoin de sprinter dans un Marathon
Sortir cette mise à jour de Destiny 2 si proche de l’arrivée de Marathon n’était peut-être pas une bonne idée, même si Bungie garde les équipes séparées. Mais à en croire le studio, ce n’est pas la sortie de son prochain jeu qui est à l’origine du report de cette prochaine update, mais plutôt l’envie de la retravailler en profondeur. Tellement en profondeur que le délai annoncé est de 3 mois, puisque « Ombre et Justice » sortira finalement le 9 juin au lieu du 3 mars prochain :
« Notre prochaine mise à jour majeure, Destiny 2 : Ombre et Justice, fait l’objet d’importantes modifications et est reportée. Cette mise à jour est remaniée et enrichie afin d’intégrer des améliorations significatives du confort de jeu et sera donc renommée. Elle sera désormais disponible le 9 juin 2026. Nous fournirons des détails précis à l’approche de la sortie, concernant l’amélioration des niveaux d’armes annoncée précédemment, ainsi que des nouveautés comme l’extension de l’équipement à plusieurs niveaux, toutes les activités de Raid et de Donjon, le Panthéon 2.0, les statistiques de niveau 5 pour les armures exotiques, et bien plus encore. »
De quoi bien bousculer le calendrier du studio, étant donné que la mise à jour « Le Cycle Brisé » doit arriver durant l’été 2026, ce qui semble désormais presque compromis si Bungie sort aussi tardivement « Ombre et Justice ». À voir si cela est un mal pour un bien étant donné que Destiny 2 n’a clairement pas besoin d’une mise à jour incomplète tant la réputation du jeu n’est plus au beau fixe en ce moment.
Our next Major Update, Destiny 2: Shadow and Order, is undergoing large revisions and will be delayed. This update is being changed and expanded to include sizable quality-of-life updates and as a result, will also be renamed. This update will now launch on June 9, 2026. (1/5)
— Destiny 2 (@destinythegame.bungie.net) 2026-02-18T22:00:09.063Z
