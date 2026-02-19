Bungie repousse de trois mois la prochaine grosse mise à jour de Destiny 2, Ombre et Justice

Pas besoin de sprinter dans un Marathon

Sortir cette mise à jour de Destiny 2 si proche de l’arrivée de Marathon n’était peut-être pas une bonne idée, même si Bungie garde les équipes séparées. Mais à en croire le studio, ce n’est pas la sortie de son prochain jeu qui est à l’origine du report de cette prochaine update, mais plutôt l’envie de la retravailler en profondeur. Tellement en profondeur que le délai annoncé est de 3 mois, puisque « Ombre et Justice » sortira finalement le 9 juin au lieu du 3 mars prochain :

« Notre prochaine mise à jour majeure, Destiny 2 : Ombre et Justice, fait l’objet d’importantes modifications et est reportée. Cette mise à jour est remaniée et enrichie afin d’intégrer des améliorations significatives du confort de jeu et sera donc renommée. Elle sera désormais disponible le 9 juin 2026. Nous fournirons des détails précis à l’approche de la sortie, concernant l’amélioration des niveaux d’armes annoncée précédemment, ainsi que des nouveautés comme l’extension de l’équipement à plusieurs niveaux, toutes les activités de Raid et de Donjon, le Panthéon 2.0, les statistiques de niveau 5 pour les armures exotiques, et bien plus encore. »

De quoi bien bousculer le calendrier du studio, étant donné que la mise à jour « Le Cycle Brisé » doit arriver durant l’été 2026, ce qui semble désormais presque compromis si Bungie sort aussi tardivement « Ombre et Justice ». À voir si cela est un mal pour un bien étant donné que Destiny 2 n’a clairement pas besoin d’une mise à jour incomplète tant la réputation du jeu n’est plus au beau fixe en ce moment.