Heart Machine stoppe le développement de Hyper Light Breaker, pourtant en accès anticipé, et annonce des licenciements

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

C’est un nouveau coup dur pour Heart Machine. On savait déjà que le studio était dans une situation peu enviable après le lancement chaotique de Hyper Light Breaker, mais personne n’imaginait encore à quel point. On imaginait même que le vent pouvait tourner en la faveur du studio au fil des mises à jour de son jeu lancé en accès anticipé un peu plus tôt cette année. C’était visiblement peine perdue, puisque Heart Machine a confirmé chez Game Developer que le studio cessait le développement de son jeu tout en procédant à des licenciements.

