Heart Machine stoppe le développement de Hyper Light Breaker, pourtant en accès anticipé, et annonce des licenciements

Un projet condamné dès son lancement

Hyper Light Breaker n’aura donc pas la chance de connaître une version 1.0. Lancé en janvier dernier, le titre n’a pas connu un grand succès, surtout à cause d’un lancement mal géré par le studio. Heart Machine ne parviendra pas à redresser la barre, puisque le développement du roguelite en monde ouvert va être stoppé net.

Dans la foulée, le studio annonce qu’il va procéder à des licenciements :

« Alors que nous terminons notre travail sur Hyper Light Breaker, nous avons dû prendre la décision difficile de nous séparer de plusieurs membres talentueux de notre équipe. Ce n’était pas la voie idéale pour nous, mais la seule possible compte tenu des circonstances. Bien que cette voie implique la conclusion du projet, elle implique des forces plus vastes que nous ne pouvons contrôler, notamment les changements de financement, les consolidations d’entreprises et l’environnement incertain que connaissent actuellement de nombreux petits studios comme le nôtre. »

Quid maintenant de Possessor(s), projet de plus petite envergure, qui doit sortir en novembre ? On imagine que l’échelle du projet fait qu’il ne sera pas impacté par cette restructuration, contrairement à Hyper Light Breaker qui demandait beaucoup de ressources. On ignore d’ailleurs ce qu’il va se passer pour le jeu désormais, et si des remboursements seront possibles étant donné que le jeu ne quittera pas son accès anticipé.