L’excellent 1000xRESIST reçoit aujourd’hui sa traduction française, en plus de sortir sur PS5 et Xbox Series
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Si vous étiez passés à côté l’année dernière en raison de son manque de traduction en français, voici une belle occasion de vous rattraper. Comme annoncé précédemment, c’est aujourd’hui que 1000xRESIST s’offre une deuxième carrière avec l’arrivée de ses versions PlayStation 5 et Xbox Series, mais le titre a désormais plus de chance de rencontrer son public en France avec une traduction qui permettra de profiter au mieux de l’un des meilleurs jeux indépendants de 2024.
Le patch arrive aussi sur les anciennes plateformes
Vous pouvez dès à présent vous ruer sur 1000xRESIST sur PS5 et Xbox Series, en sachant que le jeu est aussi compris dans le Xbox Game Pass dès aujourd’hui. Mais les possesseurs du jeu sur PC et sur Switch pourront aussi trouver un intérêt à relancer le jeu dès aujourd’hui, puisque le patch apportant la traduction française du titre est maintenant disponible sur ces plateformes (tout comme les traductions en portugais du Brésil et en coréen).
Et cette traduction ne sera pas de trop dans la mesure où 1000xRESIST dispose d’une narration assez dense, qui fait passer des messages qu’il serait dommage de manquer en raison de la barrière de la langue. Notez que seuls les textes sont ici traduits, pas les voix, mais c’est déjà assez pour pleinement comprendre ce que le jeu veut nous raconter. Et difficile de trop en dire à ce sujet tant le plaisir du titre réside dans la découverte, mais si vous recherchez une aventure de science-fiction pleine de thèmes forts et d’émotions, vous savez sur quoi vous jeter.
1000xRESIST est disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 09/05/2024