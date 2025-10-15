1000xRESIST sortira le 4 novembre sur PS5 et Xbox Series avec une traduction française et une arrivée sur le Game Pass

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Fauchinou

Rédigé par

0

C’est en mai 2024 que, venant de nulle part, 1000xRESIST a éclaboussé le paysage indépendant et, plus globalement, l’industrie vidéoludique. Le premier jet de l’équipe canadienne Sunset Visitor avait en effet proposé, entre autres, une histoire à l’écriture de très grande qualité. Hélas, quelques freins empêchaient au plus grand nombre d’en profiter. Une disponibilité uniquement sur PC et Switch et, surtout, l’absence de traduction française, avait de quoi refroidir une partie du public. Heureusement, on apprend aujourd’hui que cela va bientôt changer.

Cet article peut contenir des liens affiliés

La PS5 édition limitée et la DuelSense aux couleurs de Ghost of Yotei sont maintenant disponibles en précommande

En savoir plus

Sur le même thème

Absolum : Voici pourquoi l’excellent beat’em up ne sortira pas sur Xbox

pc
ps5
switch
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Absolum : Voici pourquoi l’excellent beat’em up ne sortira pas sur Xbox

Death by Scrolling, le prochain jeu de Ron Gilberts (Monkey Island), sortira à la fin du mois

Image d\'illustration pour l\'article : Death by Scrolling, le prochain jeu de Ron Gilberts (Monkey Island), sortira à la fin du mois

Si Call of Duty existe, c’est parce que EA « ont été cons » selon Vince Zampella, désormais en charge de Battlefield

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Si Call of Duty existe, c’est parce que EA « ont été cons » selon Vince Zampella, désormais en charge de Battlefield

Plants vs. Zombies Replanted : On y a joué, cette nouvelle version de ce grand classique est-il utile ?

pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Plants vs. Zombies Replanted : On y a joué, cette nouvelle version de ce grand classique est-il utile ?
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

1000xRESIST sortira le 4 novembre sur PS5 et Xbox Series avec une traduction française et une arrivée sur le Game Pass
Image d\'illustration pour l\'article : 1000xRESIST sortira le 4 novembre sur PS5 et Xbox Series avec une traduction française et une arrivée sur le Game Pass
Absolum : Voici pourquoi l’excellent beat’em up ne sortira pas sur Xbox
pc
ps5
switch
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Absolum : Voici pourquoi l’excellent beat’em up ne sortira pas sur Xbox
Death by Scrolling, le prochain jeu de Ron Gilberts (Monkey Island), sortira à la fin du mois
Image d\'illustration pour l\'article : Death by Scrolling, le prochain jeu de Ron Gilberts (Monkey Island), sortira à la fin du mois
Si Call of Duty existe, c’est parce que EA « ont été cons » selon Vince Zampella, désormais en charge de Battlefield
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Si Call of Duty existe, c’est parce que EA « ont été cons » selon Vince Zampella, désormais en charge de Battlefield
Plants vs. Zombies Replanted : On y a joué, cette nouvelle version de ce grand classique est-il utile ?
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Plants vs. Zombies Replanted : On y a joué, cette nouvelle version de ce grand classique est-il utile ?
Tencent dévoile un nouveau FPS free-to-play, qui va verser dans l’ambiance horrifique
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Tencent dévoile un nouveau FPS free-to-play, qui va verser dans l’ambiance horrifique
Le Summer Game Fest 2026 prend déjà rendez-vous et change de lieu
Image d\'illustration pour l\'article : Le Summer Game Fest 2026 prend déjà rendez-vous et change de lieu
Ghost of Yotei démarre bien en Europe, au même niveau que Ghost of Tsushima
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Ghost of Yotei démarre bien en Europe, au même niveau que Ghost of Tsushima
Marc-Alexis Côté, qui gérait la licence Assassin’s Creed, quitte Ubisoft suite à la formation de Vantage Studios
Image d\'illustration pour l\'article : Marc-Alexis Côté, qui gérait la licence Assassin’s Creed, quitte Ubisoft suite à la formation de Vantage Studios
007 First Light : IO Interactive explique comment les films de Daniel Craig ont influencé le jeu
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : 007 First Light : IO Interactive explique comment les films de Daniel Craig ont influencé le jeu
Assassin’s Creed Shadows pourrait être disponible sur Nintendo Switch 2 dès le mois de décembre
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Assassin’s Creed Shadows pourrait être disponible sur Nintendo Switch 2 dès le mois de décembre
Sucker Punch évoque la possibilité de continuer la saga Ghost, de revenir à Sly, ou de partir sur autre chose
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Sucker Punch évoque la possibilité de continuer la saga Ghost, de revenir à Sly, ou de partir sur autre chose
Dissidia Duellum Final Fantasy, un nouveau spin-off dans un Tokyo moderne, arrive sur mobiles
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Dissidia Duellum Final Fantasy, un nouveau spin-off dans un Tokyo moderne, arrive sur mobiles
Splinter Cell Deathwatch : La série est maintenant disponible sur Netflix
Image d\'illustration pour l\'article : Splinter Cell Deathwatch : La série est maintenant disponible sur Netflix
Crimson Desert se dévoile un peu plus avec un combat contre un impressionant dragon mécanique
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Crimson Desert se dévoile un peu plus avec un combat contre un impressionant dragon mécanique
Bluepoint Studio recrute pour un jeu d’action à la troisième personne, après son jeu service God of War annulé
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Bluepoint Studio recrute pour un jeu d’action à la troisième personne, après son jeu service God of War annulé
Pokémon : Une gigantesque fuite dévoile tous les plans des futurs jeux jusqu’en 2030
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Pokémon : Une gigantesque fuite dévoile tous les plans des futurs jeux jusqu’en 2030
Le Steam Néo Fest est de retour, voici les 15 démos à ne pas manquer parmi les centaines disponibles
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Le Steam Néo Fest est de retour, voici les 15 démos à ne pas manquer parmi les centaines disponibles
Black Myth Wukong refait parler de lui avec une énorme mise à jour de plus de 90 Go sur PS5
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Black Myth Wukong refait parler de lui avec une énorme mise à jour de plus de 90 Go sur PS5
Débrief’: Assassin’s Creed annulé, mise à jour Clair Obscur: Expedition 33, et fermetures de studios
Image d\'illustration pour l\'article : Débrief’: Assassin’s Creed annulé, mise à jour Clair Obscur: Expedition 33, et fermetures de studios
Just Dance 2026 : Voici la liste complète des 40 musiques
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Just Dance 2026 : Voici la liste complète des 40 musiques
Meg sortira les crocs dans Granblue Fantasy Versus: Rising dès le 15 octobre
pc
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Meg sortira les crocs dans Granblue Fantasy Versus: Rising dès le 15 octobre
Malgré sa mise à jour majeure, FBC: Firebreak est toujours à la peine et même Remedy l’admet
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Malgré sa mise à jour majeure, FBC: Firebreak est toujours à la peine et même Remedy l’admet
Un troisième film Mortal Kombat est d’ores et déjà annoncé, avant même la sortie du deuxième
Image d\'illustration pour l\'article : Un troisième film Mortal Kombat est d’ores et déjà annoncé, avant même la sortie du deuxième