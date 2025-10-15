1000xRESIST sortira le 4 novembre sur PS5 et Xbox Series avec une traduction française et une arrivée sur le Game Pass

Il prouve à nouveau qu’il existe

Jusqu’à aujourd’hui, il était possible de jouer à 1000xRESIST uniquement sur PC et Switch, sans pouvoir compter sur une traduction française. Ce dernier point constituait un frein particulièrement dérangeant si l’on ne peut pas profiter confortablement d’un récit, alors qu’il s’agit du gros point fort du soft. Heureusement, Fellow Traveller, l’éditeur du jeu, a annoncé sur Bluesky la bonne nouvelle.

À partir du 4 novembre, 1000xRESIST jouira à la fois d’une sortie sur les nouvelles plateformes que sont la PS5 et la Xbox Series mais aussi, et surtout, supportera enfin le français pour ses textes. Pour un jeu que nous avions présenté comme l’un des 20 jeux indépendants à ne pas manquer de l’année 2024, il y a donc de quoi se réjouir.

1000xRESIST avait su proposer un récit de science-fiction tout à fait prenant. Pour rappel, nous y incarnons une Watcher, un clone de l’OMNI-MÈRE, symbole d’une humanité disparue suite à l’invasion d’un peuple extraterrestre. Grâce à nos facultés, nous pouvons revivre les souvenirs d’autres personnes, ce qui offre un voyage mémorable pétri de mystères.

1000xRESIST est à présent attendu le 4 novembre sur PS5 et Xbox Series, avec une disponibilité Day One sur Game Pass. Le jeu est également disponible sur Switch et PC (via Steam, Epic, GOG et Humble Store).