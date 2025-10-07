Let it Die: Inferno sera bientôt jouable via une démo limitée sur PC
L’échec de Deathverse: Let it Die aurait sans doute pu sonner la fin de cette drôle de licence, si Supertrick Games n’avait pas eu envie de persévérer. Le studio s’est retroussé les manches pour donner une autre vision de Let it Die, cette fois-ci avec Let it Die: Inferno qui a été annoncé lors du dernier State of Play. Et à la vue de la date de sortie fixée à décembre, le studio semble être plutôt confiant de son jeu aujourd’hui, au point de vous proposer de le tester dès la semaine prochaine via une démo limitée dans le temps.
Une semaine pour franchir la Porte des Enfers
Avant sa sortie finale, Let it Die: Inferno sera l’un des jeux au programme du Steam Next Fest. GungHo Online Entertainment et Supertrick Games ont annoncé qu’une démo du roguelite/jeu d’action et de survie sera disponible dès le 13 octobre prochain, et ce pour une semaine, jusqu’au 21 octobre à 19 heures.
Dans cette démo, vous pourrez avoir un large aperçu de la boucle de démo du titre, qui vous fait traverser la Porte des Enfers pour plonger au sein d’un mystérieux gouffre qui est apparu suite à une catastrophe. C’est là-bas que vous irez chercher l’Œil de la Faucheuse, un objet qui permet soi-disant de dominer le monde, soit une juste récompense pour traverser toutes les épreuves qui vous attendent, constituées de pièges et de monstres, ainsi que d’autres concurrents. Un drôle de synopsis qui est à l’image de la direction artistique du titre.
Let it Die: Inferno sera disponible dans sa version complète dès le 3 décembre prochain sur PC ainsi que sur PlayStation 5.
Date de sortie : 03/12/2025