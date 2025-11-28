Let It Die: Inferno aura bien recours à l’IA générative pour certains éléments, et pas qu’un peu

L’outil aura bien servi

La sortie de Let it Die: Inferno se prépare et à cette occasion, la fiche Steam du jeu a pu nous donner de nouveaux renseignements sur le jeu. On y voit ainsi que le titre de Supertrick Games et GungHo Online Entertainment a bien recours à l’IA générative, ce qui n’est malheureusement plus si rare aujourd’hui. Cependant, c’est en s’attardant sur la description du contenu généré de cette façon que les internautes ont commencé à pointer du doigt le jeu.

Là où certains studios et éditeurs restent encore prudents sur leur utilisation de l’IA en ne l’employant que dans un domaine spécifique pas toujours visible pour le grand public, Supertrick Games est allé un peu plus loin. On peut ainsi lire que Let It Die: Inferno utilisera l’IA pour générer des illustrations secondaires, choses assez répandue, mais pas seulement. On parle également de voix, de vidéos, de textures et même de musiques :

« Nous utilisons des éléments générés par IA, puis corrigés et ajustés par nos créateurs, pour une partie des voix, des musiques et des graphismes présents dans le jeu. Ces éléments sont notamment employés pour : Les textures d’enseignes des décors ; Les illustrations des Archives ; Les vidéos du Bulletin d’informations ; Les voix et les musiques. »

Ce qui commence tout de même à faire beaucoup pour un seul jeu, qui veut pourtant avoir une identité artistique assez forte. Vous savez au moins à quoi vous en tenir en achetant Let it Die: Inferno, qui sera disponible dès le 3 décembre sur PC et PS5.