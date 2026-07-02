La prochaine console de Xbox n’aurait pas de lecteur, mais Microsoft chercherait un moyen de numériser vos disques

Tout pour la numérisation

Pour le moment, Microsoft n’a rien précisé concernant le marché du physique et sur la présence d’un lecteur de disque sur sa prochaine console, connue pour le moment sous le nom de Project Helix. Cependant, les sources de Windows Central avancent aujourd’hui que la prochaine Xbox pourrait elle aussi faire l’impasse sur un lecteur de disque. Si Sony fait de même avec sa PS6, on ne s’étonnera aucunement de voir Microsoft proposer une console de la sorte. Ce qui réduirait la rétrocompatibilité de ces consoles, puisqu’il ne serait pas possible d’insérer nos disques de jeux d’ancienne génération.

Mais selon les informations de The Verge, Xbox plancherait sur une fonctionnalité qui permettrait de « convertir » vos disques en jeux numériques. Une manière de dématérialiser votre bibliothèque afin de pouvoir toujours en profiter sur une console qui n’aurait pas de lecteur de disque, donc.

Dans les tests qui sont actuellement effectués en interne chez Xbox, cette fonctionnalité ne serait compatible qu’avec les disques Xbox One (du moins certains) et Xbox Series, et donc pas les jeux Xbox ou Xbox 360, sans doute trop vieux. Cela fonctionnerait en insérant le disque sur une console existante comme la Xbox Series, afin que votre compte Microsoft vous confère un droit d’utilisation numérique pour le jeu en question. Une priorité qui changerait si le disque en question est inséré dans une autre console. On suppose donc que cela requiert une connexion internet pour vérifier les droits. Pour le moment, cette fonctionnalité n’est qu’à l’état de test et rien n’indique qu’elle sera vraiment déployée.