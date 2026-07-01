Code Vein II prépare une version 2.0 et lève le voile sur son premier DLC
Sans grande surprise, Code Vein II ne devrait sans doute pas relancer la licence ni faire aussi bien que le premier épisode, qui avait affiché des ventes correctes sur la durée. Cette suite est passée beaucoup plus inaperçue, mais Bandai Namco ne veut pas encore totalement lâcher l’affaire. C’est pourquoi une grande mise à jour gratuite est en chemin, au même titre qu’une extension majeure.
Pas encore de date pour ces nouveautés
Pour relancer l’intérêt autour de Code Vein II, Bandai Namco compte déjà sur l’extension « Mask of Idris » afin de faire revenir celles et ceux qui ont déjà terminé l’aventure. Dans ce nouveau DLC, vous voyagerez au cœur d’un Monde oublié, « un royaume mystérieux façonné par les émotions persistantes et les passions des mondes perdus ».
Un nouveau décor forcément très dangereux qui menace le monde réel et qui cache de nombreux secrets sur l’Histoire. Pour nous aider dans ce nouveau périple, on pourra compter sur l’aide d’alliées supplémentaires, dont Liv Voda, ancienne gardienne de la faille temporelle qui connait donc beaucoup de choses à ce sujet.
Une mise à jour 2.0 sera quant à elle disponible en marge de la sortie de ce DLC. On en sait encore peu sur le contenu de celle-ci, si ce n’est qu’elle semble surtout se concentrer sur la partie endgame du jeu, histoire de récompenser celles et ceux qui sont déjà parvenus à bout du titre.
Cependant, Bandai Namco n’a pour le moment annoncé aucune date de sortie pour cette version 2.0, ni pour l’extension « Mask of Idris ».