Code Vein II prépare une version 2.0 et lève le voile sur son premier DLC

Pas encore de date pour ces nouveautés

Pour relancer l’intérêt autour de Code Vein II, Bandai Namco compte déjà sur l’extension « Mask of Idris » afin de faire revenir celles et ceux qui ont déjà terminé l’aventure. Dans ce nouveau DLC, vous voyagerez au cœur d’un Monde oublié, « un royaume mystérieux façonné par les émotions persistantes et les passions des mondes perdus ».

Un nouveau décor forcément très dangereux qui menace le monde réel et qui cache de nombreux secrets sur l’Histoire. Pour nous aider dans ce nouveau périple, on pourra compter sur l’aide d’alliées supplémentaires, dont Liv Voda, ancienne gardienne de la faille temporelle qui connait donc beaucoup de choses à ce sujet.

Une mise à jour 2.0 sera quant à elle disponible en marge de la sortie de ce DLC. On en sait encore peu sur le contenu de celle-ci, si ce n’est qu’elle semble surtout se concentrer sur la partie endgame du jeu, histoire de récompenser celles et ceux qui sont déjà parvenus à bout du titre.

Cependant, Bandai Namco n’a pour le moment annoncé aucune date de sortie pour cette version 2.0, ni pour l’extension « Mask of Idris ».