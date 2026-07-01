Quantic Dream promet que tout va bien autour de Star Wars Eclipse, malgré les derniers échos peu rassurants

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La dernière grève nationale dans le secteur du jeu vidéo français a eu lieu la semaine dernière et a démarré chez Quantic Dream, un studio touché par plus d’une centaine de licenciements suite à la mise à mort de Spellcasters Chronicles. Les témoignages recueillis par Gamekult dans le cadre de cette grève ont pointé du doigt le fait que Quantic Dream ne pouvait pas se permettre de mettre autant de gens à la porte, tant le développement de Star Wars Eclipse semble être douloureux. La direction du studio a donc voulu réagir en indiquant que le projet se porte bien.

Star Wars Eclipse // Source : Quantic Dream

There is no war in Ba Sing Se

Histoire de contrer les témoignages des personnes qui sont directement touchées par les licenciements chez Quantic Dream, la direction du studio a voulu reprendre en main le narratif autour de Star Wars Eclipse. Sans surprise, les dirigeants de Quantic Dream déclarent chez IGN que tout va pour le mieux, et que les renvois de l’équipe de Spellcasters Chronicles n’affectent en rien le développement de Star Wars Eclipse :

« Comme indiqué précédemment, le développement de Star Wars Eclipse n’est pas affecté par la récente fermeture de Spellcasters Chronicles, une décision motivée par les conditions de marché difficiles dans ce segment. Le développement de Star Wars Eclipse se poursuit comme prévu, avec l’engagement total de son équipe et toutes les ressources nécessaires pour mener à bien sa mission. Notre priorité est de veiller à ce que les salariés concernés par le processus de restructuration bénéficient d’un soutien, d’une attention et d’une considération appropriés. Par respect pour ce processus en cours et pour les salariés concernés, nous ne ferons aucun autre commentaire à ce stade. »

Un discours qui diffère forcément de ce que l’on a pu entendre jusqu’ici, et qui reste un peu difficile à croire dans la mesure où le jeu n’a pas donné signe de vie depuis des années. Mais si tout se passe « comme prévu »…

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Jaquette de Star Wars Eclipse
Star Wars Eclipse

Date de sortie : N/C

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