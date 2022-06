Anger Foot

Anger Foot est un Fast FPS développé par Free Lives et édité par Devolver Digital. Se décrivant comme étant un festival de portes qu'on défonce et de culs à botter, le tout à vitesse grand V, les joueurs et les joueuses sont invité(e)s à fumer la belle brochette de frappes interlopes qui sévissent dans la métropole turbo-caféinée de Shit City. Pour y parvenir, le jeu promet d'intégrer une collection hallucinante de pompes afin de pouvoir se frayer un chemin dans les quartiers pas nets de la cité.