Les sorties jeux vidéo de la semaine du 26 mai (Elden Ring Nightreign, to a T, F1 25, Sol Cesto…)

Courage, il s’agit peut-être de vos derniers jours de travail avant le jeudi de l’ascension, et donc potentiellement avant le pont qui suit. L’occasion de rattraper quelques millimètres de backlog qui s’étend à perte de vue ou, au contraire, le voir s’alourdir via les sorties de la semaine. Un certain spin-off d’un des jeux les plus marquants de ces dernières années s’apprête à débarquer et, comme souvent, c’est aussi une semaine avec quelques portages. Une poignée de jeux qui débarquent également ces prochains jours sont d’aileurs à retrouver dans le prochain AG French Direct qui sera diffusé ce mercredi.