Disney Illusion Island

Disney Illusion Island est un jeu d'aventure et de plateforme entièrement en 2D, qui nous permet de contrôler Mickey, Minnie, Donald et Dingo à travers leur exploration de l'île de Monoth. Chaque personnage dispose de ses propres capacités spéciales, que l'on peut mieux exploiter en jouant jusqu'à 4 en multijoueur online ou en local. Des boss et des énigmes sont présents dans les différents niveaux, qu'il faut traverser pour récupérer trois livres magiques spéciaux qui peuvent sauver le monde.