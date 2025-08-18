Les sorties jeux vidéo de la semaine du 18 août (Sword of the Sea, Herdling…)
Cette semaine, vous n’êtes peut-être pas sans savoir que la Gamescom ouvre ses portes. Pour autant, même si tous les yeux seront tournés vers le salon allemand qui promet de nombreuses annonces, le calendrier de sorties ne fait pas de pause. Plusieurs jeux notables nous arrivent cette semaine malgré l’actualité chargée, même s’il faut s’attendre à une semaine un peu plus calme que celle qui terminera ce mois d’août.
Les sorties jeux vidéo de la semaine
Pour cette semaine sous le signe de la Gamescom, Black Myth Wukong fera à nouveau parler de lui avec sa version Xbox Series. Mais on dévalera également les pentes sablonneuses de Sword of the Sea, nouveau successeur spirituel de Journey qui sortira directement dans l’abonnement du PlayStation Plus Extra et Premium. Et si les jeux atmosphériques du genre vous branchent, n’oubliez pas de jeter un œil à Herdling qui vous demandera de gérer votre troupeau de bêtes dans des décors bucoliques.
Voici toutes les sorties jeux vidéo majeures à noter cette semaine :
18 août
- Stick It to the Stickman (PC — accès anticipé)
19 août
- Sword of the Sea (PC, PS5)
- Delta Force (PS5, Xbox Series)
- Shantae Advance: Risky Revolution (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)
20 août
- Black Myth Wukong (Xbox Series)
- VOID/BREAKER (PC – accès anticipé)
- Morbid Metal (PC – accès anticipé)
21 août
