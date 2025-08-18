Les sorties jeux vidéo de la semaine du 18 août (Sword of the Sea, Herdling…)

Les sorties jeux vidéo de la semaine

Pour cette semaine sous le signe de la Gamescom, Black Myth Wukong fera à nouveau parler de lui avec sa version Xbox Series. Mais on dévalera également les pentes sablonneuses de Sword of the Sea, nouveau successeur spirituel de Journey qui sortira directement dans l’abonnement du PlayStation Plus Extra et Premium. Et si les jeux atmosphériques du genre vous branchent, n’oubliez pas de jeter un œil à Herdling qui vous demandera de gérer votre troupeau de bêtes dans des décors bucoliques.

Voici toutes les sorties jeux vidéo majeures à noter cette semaine :

18 août

Stick It to the Stickman (PC — accès anticipé)

19 août

20 août

21 août