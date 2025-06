Street Fighter 6 : Que vaut la version Nintendo Switch 2 du jeu de combat de Capcom ?

Oubliez les quarts de cercle, secouez vos Joy-Con

On ne refera pas l’histoire de ce Street Fighter 6 qui est aujourd’hui l’un des grands piliers de la scène du versus fighting (on vous invite à lire notre test), après un cinquième épisode qui a bien plus mal débuté que lui. Avoir cet opus dans le line-up de lancement de la Switch 2 est un bon coup joué à Nintendo, même si, il faut se l’avouer, ce n’est pas sur cette machine que joueront celles et ceux qui cherche de la compétitivité.

Si l’on pense que cette version s’adresse à un public plus occasionnel, c’est simplement parce que les Joy-Con ne sont pas franchement des bonnes manettes pour un jeu comme Street Fighter 6, en raison de leur taille qui peut vite donner des crampes. On pourra toujours se tourner vers une vraie manette et se contenter des Joy-Con le temps de quelques parties nomades, mais on comprend plutôt que ce portage conviendra mieux aux personnes qui veulent profiter d’une soirée canapé entre amis en enchainant les Hadokens de manière compulsive.

Pourtant, en dehors de cet écueil matériel, la version Switch 2 de Street Fighter 6 fait presque un sans faute. Au-delà du contenu du Season Pass, elle apporte notamment deux modes supplémentaires, qui là aussi vise un public qui joue de manière moins régulière que les fans de Ryu et compagnie. « Combat Gyro » et « Défi calories » sont tous les deux basés sur le fait de bouger votre Joy-Con pour attaquer, avec la possibilité de déclencher des combos simplement en bougeant votre manette dans un sens précis (ou en faisant n’importe quoi).

Si le Combat Gyro reste sur un schéma traditionnel en vous demandant de réduire la barre de PV de votre adversaire à zéro, Défi calories veut quant à lui vous faire remuer un maximum puisque c’est en secouant votre Joy-Con que vous enchaînerez les attaques et que vous remplirez votre jauge de calorie. Le premier à la remplir est le grand vainqueur, en plus de s’être bien dépensé physiquement (et d’avoir un début de tendinite). Cet épisode mettait déjà en place des modes de contrôles plus accessibles aux débutants, avec des configurations de touches qui permettaient de déclencher des attaques spéciales de manière très simples. Capcom va donc encore plus loin ici, ce qui parait logique pour une console dont le public est plutôt familial.

Le World Tour gâche un peu la fête

Pour le reste, on retrouve le même Street Fighter 6 que sur les autres plateformes, avec un résultat technique qui est loin d’être honteux même si la différence se voit. Le comparo avec la version PS5 le prouve puisque cette dernière affiche un visuel forcément bien plus net. Sur les images ci-dessus, vous voyez la version Switch 2 à gauche, et la version PS5 à droite, en sachant que le système de screenshots de la console de Nintendo ne rend pas réellement hommage au vrai résultat qui est affiché à l’écran (d’où cet effet plus flou qu’il ne l’est vraiment). On notera tout de même des arrière-plans un peu moins fournis.

On retrouve de toute façon l’essentiel, à savoir un framerate fluide et sans chute, qui semble être cappé à 60 images par secondes aussi bien en mode docké qu’en mode nomade. Enchaîner les duels sur l’écran de la Switch 2 sans concession technique est un réel petit plaisir.

On ne peut pas en dire autant du mode World Tour, le gros mode solo du jeu qui veut vous apprendre les bases de manière un peu plus ludique qu’un simple tutoriel. Ici, le framerate redescend d’un cran et ne dépassera pas exactement les 30 images par secondes lors des affrontements. Même en allant faire un tour dans les menus, vous n’y trouverez pas d’options pour régler cela comme cela pouvait être le cas sur les autres plateformes. C’est bien dommage quand on sait que c’est justement avec ce mode que le public occasionnel peut s’impliquer davantage.

Malgré tout, cette version Switch 2 de Street Fighter 6 reste globalement satisfaisante, en dehors de son mode World Tour qui doit faire certains sacrifices. Elle fait surtout du bien au catalogue de la console qui a ici droit à un jeu qui peut être joué entre amis et en famille de manière immédiate, avec une version plus accessible que jamais.