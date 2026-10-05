Les licenciements commencent chez Ninja Theory, quelques jours après avoir été lâché par Xbox

Senua devrait logiquement être annulé

Presque rien ne laissait entendre qu’un miracle était possible pour Ninja Theory, mais c’est désormais confirmé. Les licenciements découlant de la fermeture du studio sont maintenant en marche ou vont être annoncés sous peu, comme nous l’apprend VGC après avoir épluché plusieurs comptes LinkedIn. Alessio Mellina, expert technique en sound design au sein de Ninja Theory, déclare être maintenant à la recherche d’un nouvel emploi, tout comme la programmeuse Katrin Mair, qui indique être triste à l’idée de ne pas finir son travail sur Senua :

« C’est terriblement triste de savoir que nous ne terminerons pas ce sur quoi nous travaillions. Tant de soin, de talent et d’efforts y ont été consacrés, et j’aurais vraiment aimé que nous ayons la chance de voir ce que cela aurait pu devenir. »

Car la fermeture du studio indique probablement dans le même temps que le prochain jeu Senua ne verra jamais le jour, alors qu’il a été dévoilé lors du dernier Xbox Game Showcase. Le jeu n’a techniquement toujours pas été annulé, mais son destin semble scellé si Ninja Theory disparait d’ici quelques jours.