Les licenciements commencent chez Ninja Theory, quelques jours après avoir été lâché par Xbox

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Quelques ex-Xbox Game Studios ont pu regagner leur indépendance en y perdant quelques plumes, mais Ninja Theory n’aura pas eu droit à cette chance. Selon Xbox, les négociations avec des tiers pour reprendre les rênes de ce studio n’auraient pas abouti, conduisant ainsi à une fermeture plus que probable. On en voit déjà la couleur dès aujourd’hui.

Senua // Source : Ninja Theory

Senua devrait logiquement être annulé

Presque rien ne laissait entendre qu’un miracle était possible pour Ninja Theory, mais c’est désormais confirmé. Les licenciements découlant de la fermeture du studio sont maintenant en marche ou vont être annoncés sous peu, comme nous l’apprend VGC après avoir épluché plusieurs comptes LinkedIn. Alessio Mellina, expert technique en sound design au sein de Ninja Theory, déclare être maintenant à la recherche d’un nouvel emploi, tout comme la programmeuse Katrin Mair, qui indique être triste à l’idée de ne pas finir son travail sur Senua :

« C’est terriblement triste de savoir que nous ne terminerons pas ce sur quoi nous travaillions. Tant de soin, de talent et d’efforts y ont été consacrés, et j’aurais vraiment aimé que nous ayons la chance de voir ce que cela aurait pu devenir. »

Car la fermeture du studio indique probablement dans le même temps que le prochain jeu Senua ne verra jamais le jour, alors qu’il a été dévoilé lors du dernier Xbox Game Showcase. Le jeu n’a techniquement toujours pas été annulé, mais son destin semble scellé si Ninja Theory disparait d’ici quelques jours.

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Jaquette de Senua
Senua
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Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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