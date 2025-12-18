Keighley va pouvoir augmenter les prix pour l’année suivante

Tous les ans, l’audience des Game Awards ne fait que grimper, et chaque nouvelle édition établit un nouveau record. C’est encore le cas cette année si l’on en croit les chiffres de Variety, qui rapporte que 171 millions de livestreams autour des Game Awards ont été enregistrés cette année, ce qui est une hausse de 11% par rapport à l’année dernière, pourtant déjà très suivie et boostée par certaines bandes-annonces comme celle de The Witcher IV.

De plus, ces chiffres ne prennent pas en compte l’audience qui a été mesurée sur Prime Video, puisque le service d’Amazon diffusait pour la première fois la cérémonie (et il n’a pas communiqué sur les chiffres réalisés). Bon, sans doute peu de personnes ont visionné la soirée de cette façon, mais cela veut dire que les résultats sont encore plus grands qu’annoncés.

On compterait également un pic d’audience à 4,4 millions de livestreams en simultané, soit un score supérieur de 9,9% par rapport à l’année dernière (en ne prenant en compte que les services de streamings occidentaux). Bref, tout augmente, même sur les réseaux sociaux qui ont généré plus d’engagement que jamais, ce qui fait une sacrée publicité pour les jeux présentés tout en aidant le producteur à justifier des places hors de prix pour passer durant la cérémonie.