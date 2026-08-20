Les fuites autour de GTA 6 s’accumulent avec de nouvelles vidéos, Rockstar n’a toujours pas pris la parole

La situation s’aggrave de jour en jour

Le groupe derrière le hack de GTA 6 continue de sévir et a mis ses menaces à exécution. Il indiquait être en mesure de poster de nouvelles fuites dans la journée du 19 août, ce qu’il a fait sur Twitter. Encore une fois, on ne s’attardera pas sur le contenu de ces fuites, mais on peut désormais attester qu’il s’agit d’une build plutôt récente dans la mesure où l’une des vidéos présente une cinématique qui semble bien terminée, avec un niveau de détail que l’on est en droit d’attendre de ce GTA 6.

Ce qui nous fait nous demander si CyberLeek a en sa possession une build du jeu ou s’il n’a que quelques vidéos à partager, puisqu’il affirme qu’il continuera à en diffuser de nouvelles aujourd’hui.

Puisque cela n’est pas près de s’arrêter, on guette forcément une réaction de la part de chez Rockstar Games, qui commence à tarder. Cette fois-ci, on imagine que le studio se retrouve pieds et poings liés dans la mesure où il ne peut pas réellement prendre de court le hacker en diffusant en avance la présentation spéciale à venir, étant donné qu’il a un deal d’exclusivité avec Netflix de six heures avant de proposer la prochaine vidéo du jeu sur YouTube. Difficile de croire que le studio va jouer le mort jusqu’à la semaine prochaine si les fuites s’accélèrent autant.