Les fuites autour de GTA 6 s’accumulent avec de nouvelles vidéos, Rockstar n’a toujours pas pris la parole

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La situation commence sérieusement à s’envenimer pour Rockstar Games. Ces derniers jours, deux vidéos qui représentaient supposément une ancienne version en cours de développement de GTA 6 sont apparues sur les réseaux sociaux. Leur véracité restait encore à prouver (car nous sommes à l’ère de l’IA générative), mais désormais, ces fuites s’accumulent avec des éléments qui ne laissent plus de place pour le doute.

GTA 6 // Source : Rockstar Games

La situation s’aggrave de jour en jour

Le groupe derrière le hack de GTA 6 continue de sévir et a mis ses menaces à exécution. Il indiquait être en mesure de poster de nouvelles fuites dans la journée du 19 août, ce qu’il a fait sur Twitter. Encore une fois, on ne s’attardera pas sur le contenu de ces fuites, mais on peut désormais attester qu’il s’agit d’une build plutôt récente dans la mesure où l’une des vidéos présente une cinématique qui semble bien terminée, avec un niveau de détail que l’on est en droit d’attendre de ce GTA 6.

Ce qui nous fait nous demander si CyberLeek a en sa possession une build du jeu ou s’il n’a que quelques vidéos à partager, puisqu’il affirme qu’il continuera à en diffuser de nouvelles aujourd’hui.

Puisque cela n’est pas près de s’arrêter, on guette forcément une réaction de la part de chez Rockstar Games, qui commence à tarder. Cette fois-ci, on imagine que le studio se retrouve pieds et poings liés dans la mesure où il ne peut pas réellement prendre de court le hacker en diffusant en avance la présentation spéciale à venir, étant donné qu’il a un deal d’exclusivité avec Netflix de six heures avant de proposer la prochaine vidéo du jeu sur YouTube. Difficile de croire que le studio va jouer le mort jusqu’à la semaine prochaine si les fuites s’accélèrent autant.

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Jaquette de Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
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Date de sortie : 19/11/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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