Capcom veut visiblement mettre beaucoup d’IA dans son moteur maison RE Engine

Un moteur basé sur l’IA

Capcom a évoqué l’avenir du RE Engine à l’occasion de sa Capcom Open Conference RE:2026 (relayée par GameBiz et traduite par VGC), durant laquelle le programmeur Satoshi Ishida a présenté les plans entourant la « REX initiative », qui a notamment pour but d’améliorer le moteur. Un programme qui a pour but de faire face aux problèmes du développement de AAA, et cela passe notamment par l’apprentissage et l’utilisation de l’IA. Ishida parle même d’un « moteur de jeu IA » pour décrire l’évolution du RE Engine tout en évoquant le fait de « créer des jeux avec l’IA », ce qui suffit à provoquer une levée de fourches.

En se penchant un peu plus sur la manière d’utiliser l’outil, on se rend compte qu’Ishida parle avant tout de logiciels capables de mieux traiter les données, de générer des tests pour y détecter des bugs et bien d’autres choses. Il n’est pas encore question de toucher à la partie artistique, Capcom ayant déjà réfuté cette idée un peu plus tôt dans l’année. Et donc encore moins de générer des jeux via l’IA, ce qui est une bonne nouvelle (on prend ce qu’on a).

Mais pour combien de temps ? On remarque que l’industrie japonaise a déjà largement adopté l’IA dans le processus de développement, au risque de se mettre à dos une partie du public (Level-5 l’a constaté). Si beaucoup restent pour l’instant prudents en évitant de le crier sur tous les toits, la confiance d’un Capcom pourrait changer les choses.