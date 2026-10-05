Ace Combat 8: Wings of Theve réussit son décollage sur Steam en faisant bien mieux que le précédent épisode

Bisou je manvol

Pour le moment, Bandai Namco n’a pas partagé de premiers chiffres de ventes officiels concernant Ace Combat 8: Wings of Theve, mais un tour sur SteamDB nous permet de voir que le premier week-end du jeu sur Steam a enregistré des résultats encourageants. Ce huitième épisode a atteint un pic à plus de 52 000 personnes connectées en simultané durant le week-end sur la plateforme de Valve, ce qui est largement supérieur à Ace Combat 7 qui n’avait pas dépassé les 13 700.

Sans même savoir si le jeu s’est bien vendu, on peut ici se faire une petite idée de sa réussite, surtout dans une manière où la compétition est très rude. Aidé par d’excellents retours, même si la version Steam est apparemment plus discutable, le jeu a sans doute attiré un nouveau public dans ses filets. Peut-être grâce à la campagne marketing de Bandai Namco, qui n’a pas hésité à faire appel à quelques stars pour l’occasion, comme Josh Holloway ou encore Brandon Routh.

Ace Combat 8: Wings of Theve est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test complet.