Ace Combat 8: Wings of Theve réussit son décollage sur Steam en faisant bien mieux que le précédent épisode

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Même si un Top Gun Maverick peut aisément amasser plus d’un milliard de dollars au box-office, les jeux d’avions de chasse restent cantonnés à un public de niche. Bandai Namco le sait, mais il doit être content de voir que son Ace Combat 8: Wings of Theve démarre très bien, en tout cas si l’on se fie aux données Steam qui sont les seules à être connues pour l’instant.

Ace Combat 8: Wings of Theve // Source : Bandai Namco

Bisou je manvol

Pour le moment, Bandai Namco n’a pas partagé de premiers chiffres de ventes officiels concernant Ace Combat 8: Wings of Theve, mais un tour sur SteamDB nous permet de voir que le premier week-end du jeu sur Steam a enregistré des résultats encourageants. Ce huitième épisode a atteint un pic à plus de 52 000 personnes connectées en simultané durant le week-end sur la plateforme de Valve, ce qui est largement supérieur à Ace Combat 7 qui n’avait pas dépassé les 13 700.

Sans même savoir si le jeu s’est bien vendu, on peut ici se faire une petite idée de sa réussite, surtout dans une manière où la compétition est très rude. Aidé par d’excellents retours, même si la version Steam est apparemment plus discutable, le jeu a sans doute attiré un nouveau public dans ses filets. Peut-être grâce à la campagne marketing de Bandai Namco, qui n’a pas hésité à faire appel à quelques stars pour l’occasion, comme Josh Holloway ou encore Brandon Routh.

Ace Combat 8: Wings of Theve est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test complet.

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Jaquette d'Ace Combat 8: Wings of Theve
Ace Combat 8: Wings of Theve
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Date de sortie : 02/10/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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