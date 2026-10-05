Final Fantasy VII Revelation : Le réalisateur du jeu promet qu’il a fait tout ce qu’il a pu pour assurer une édition physique

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À l’heure où les versions physiques s’apprêtent à devenir de l’histoire ancienne – merci Sony –, beaucoup de fans de la saga Final Fantasy avaient peur que Square Enix fasse l’impasse sur une sortie boîte pour Final Fantasy VII Revelation. Une crainte à moitié justifiée, car même si le jeu disposera bien d’une édition physique avec disque, ce dernier ne contiendra pas tout le jeu et demandera un téléchargement supplémentaire. Depuis la sortie de cette information, beaucoup d’internautes s’en prennent à Naoki Hamaguchi, le réalisateur du jeu, alors que celui-ci clame aujourd’hui que ce n’est malheureusement pas de son ressort.

Final Fantasy VII Revelation // Source : Square Enix

Hamaguchi dit avoir fait de son mieux

Dans une interview accordée à Radio Times (relayée par IGN), Hamaguchi revient d’abord sur son amour du format physique, en déclarant que même lorsqu’il achète un jeu en numérique, il repasse à la caisse pour l’édition physique de ce même jeu s’il l’a aimé. Il comprend donc la réaction du public face à cette situation :

« J’aime et j’apprécie vraiment les jeux en physique. Je vois beaucoup de gens sur les réseaux sociaux dire : « Pas de disque, pas d’achat », et je comprends pourquoi. »

Malgré cela, tout n’est pas forcément de son ressort lorsqu’il s’agit de la stratégie marketing de Final Fantasy VII Revelation. Il précise à nouveau que le jeu est trop lourd pour tenir sur un seul disque, et on comprend que Square Enix n’était pas prêt à en payer un deuxième (voire un troisième ?) même si de son côté, Hamaguchi dit s’être battu pour que le jeu obtienne une édition physique :

« Pour commencer, des gens me disent sur les réseaux sociaux de sortir une édition complète avec disques. Alors, pour commencer, laissez-moi dire qu’en tant que réalisateur, je dois veiller sur le contenu du jeu pour m’assurer qu’il soit amusant et vraiment intéressant. Ce qui entoure le produit, les références SKU, les modalités de commercialisation… tout cela relève de l’équipe d’édition. Mon pouvoir de décision est assez limité dans ce domaine. […] Je comprends tout à fait que certaines personnes puissent ne pas être d’accord avec cette décision [d’avoir un seul disque]. Mais je tiens à dire que j’espère que vous comprenez que je saisis parfaitement votre point de vue et que j’ai fait de mon mieux. »

Final Fantasy VII Revelation sera disponible dès le 8 avril 2027 sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2.

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