GTA 6 : Dan Houser, cofondateur de Rockstar, tente tant bien que mal d’éviter de se laisser distraire par le jeu

Une comparaison un peu lourde à porter

Pendant longtemps, Dan Houser a été associé à GTA. Cela change aujourd’hui puisqu’il a mis les voiles pour fonder Absuder Ventures, pendant que Rockstar trouvait un moyen de répondre aux attentes folles autour de GTA 6. Puisqu’il n’a pas forcément envie de se laisser distraire par ce que la saga devient sans lui, il déclare chez Variety faire ce qu’il peut pour éviter de trop s’intéresser au jeu :

« Je ne l’ai pas encore vu. Je vais tenter de l’éviter, car je cherche toujours à écarter ce qui pourrait me distraire ou perturber ma créativité. Comme je consacre une grande partie de mon temps à concevoir des jeux en monde ouvert, et le reste de mes heures à imaginer des méthodes de marketing innovantes pour eux, je n’ai pas besoin de voir ce que font les autres. Je pense tout le temps à savoir comment me renouveler, plutôt que de me perdre dans des comparaisons sur ce que j’aurais fait différemment. »

Si regarder ce que fait la concurrence peut aussi être un bon moyen pour comprendre comment améliorer un genre, on comprend que Houser cherche à ne pas comparer sa prochaine production à GTA 6, étant donné que ce dernier dispose d’un budget bien plus colossal. À la vue du tapage médiatique autour de cet opus, pas sûr que le créateur soit pour autant totalement hermétique à ce qu’il se passe. Bonne chance à lui pour esquiver la vague GTA 6 dès le 19 novembre.