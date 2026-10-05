GTA 6 : Dan Houser, cofondateur de Rockstar, tente tant bien que mal d’éviter de se laisser distraire par le jeu

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Impossible d’esquiver le sujet GTA 6 ces derniers temps, et échauffez-vous sérieusement car ce n’est que le début. Imaginez maintenant être Dan House, cofondateur de Rockstar, qui tente d’éviter le sujet alors qu’il est au travail sur les projets de son studio Absurd Ventures.

GTA 6 // Source : Rockstar

Une comparaison un peu lourde à porter

Pendant longtemps, Dan Houser a été associé à GTA. Cela change aujourd’hui puisqu’il a mis les voiles pour fonder Absuder Ventures, pendant que Rockstar trouvait un moyen de répondre aux attentes folles autour de GTA 6. Puisqu’il n’a pas forcément envie de se laisser distraire par ce que la saga devient sans lui, il déclare chez Variety faire ce qu’il peut pour éviter de trop s’intéresser au jeu :

« Je ne l’ai pas encore vu. Je vais tenter de l’éviter, car je cherche toujours à écarter ce qui pourrait me distraire ou perturber ma créativité. Comme je consacre une grande partie de mon temps à concevoir des jeux en monde ouvert, et le reste de mes heures à imaginer des méthodes de marketing innovantes pour eux, je n’ai pas besoin de voir ce que font les autres. Je pense tout le temps à savoir comment me renouveler, plutôt que de me perdre dans des comparaisons sur ce que j’aurais fait différemment. »

Si regarder ce que fait la concurrence peut aussi être un bon moyen pour comprendre comment améliorer un genre, on comprend que Houser cherche à ne pas comparer sa prochaine production à GTA 6, étant donné que ce dernier dispose d’un budget bien plus colossal. À la vue du tapage médiatique autour de cet opus, pas sûr que le créateur soit pour autant totalement hermétique à ce qu’il se passe. Bonne chance à lui pour esquiver la vague GTA 6 dès le 19 novembre.

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Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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