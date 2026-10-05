Les sorties jeux vidéo de la semaine du 5 octobre (Gears of War: E-Day, Star Wars: Galactic Racer, Hellraiser, Aion 2…)

Les sorties de la semaine

La semaine débute fort avec la sortie du MMO Aion 2, qui tentera tant bien que mal de porter l’héritage du premier jeu. Vient ensuite Gears of War: E-Day, exclusivité des plus importantes au sein du catalogue Xbox, notamment pour le studio The Coalition. On ira ensuite faire un tour dans l’espace pour enchaîner les courses dans Star Wars: Galactic Racer, avant de remettre les pieds sur terre avec un Hellraiser particulièrement dégoûtant qui fer aplaisir aux amateurs de jeux d’horreurs un peu glauques.

Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

5 octobre

6 octobre

8 octobre

9 octobre