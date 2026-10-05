Les sorties jeux vidéo de la semaine du 5 octobre (Gears of War: E-Day, Star Wars: Galactic Racer, Hellraiser, Aion 2…)

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Septembre a beau avoir été l’un des mois les plus remplis de l’année, octobre n’a pas à rougir non plus. Cette nouvelle semaine le prouve avec des tas de sorties qui s’entassent et qui ne nous laissent pas vraiment le temps de respirer.

Aion 2 // Source : NCsoft

Les sorties de la semaine

La semaine débute fort avec la sortie du MMO Aion 2, qui tentera tant bien que mal de porter l’héritage du premier jeu. Vient ensuite Gears of War: E-Day, exclusivité des plus importantes au sein du catalogue Xbox, notamment pour le studio The Coalition. On ira ensuite faire un tour dans l’espace pour enchaîner les courses dans Star Wars: Galactic Racer, avant de remettre les pieds sur terre avec un Hellraiser particulièrement dégoûtant qui fer aplaisir aux amateurs de jeux d’horreurs un peu glauques.

Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

5 octobre

6 octobre

8 octobre

9 octobre

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Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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