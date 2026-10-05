Les sorties jeux vidéo de la semaine du 5 octobre (Gears of War: E-Day, Star Wars: Galactic Racer, Hellraiser, Aion 2…)
Septembre a beau avoir été l’un des mois les plus remplis de l’année, octobre n’a pas à rougir non plus. Cette nouvelle semaine le prouve avec des tas de sorties qui s’entassent et qui ne nous laissent pas vraiment le temps de respirer.
Les sorties de la semaine
La semaine débute fort avec la sortie du MMO Aion 2, qui tentera tant bien que mal de porter l’héritage du premier jeu. Vient ensuite Gears of War: E-Day, exclusivité des plus importantes au sein du catalogue Xbox, notamment pour le studio The Coalition. On ira ensuite faire un tour dans l’espace pour enchaîner les courses dans Star Wars: Galactic Racer, avant de remettre les pieds sur terre avec un Hellraiser particulièrement dégoûtant qui fer aplaisir aux amateurs de jeux d’horreurs un peu glauques.
Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
5 octobre
- Aion 2 (PC)
6 octobre
- Gears of War: E-Day (PC, Xbox Series)
- Star Wars: Galactic Racer (PC, PS5, Xbox Series)
- Disney Epic Mickey: Rebrushed (Switch 2)
- Lostbound (PC)
8 octobre
- Clive Barker’s Hellraiser: Revival (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Silver Pines (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- Forever Ago (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Order of the Sinking Star (PC, PS5, Switch 2)
- Kingdom Hearts [I-III] Collection (PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Neon Abyss 2 (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- Gear.Club Unlimited 3 (PC, PS5, Xbox Series)
- Echo Weaver (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- The Crew Motorfest (Switch 2)
- Once Upon a Katamari (Switch 2)
- Earth Defense Force 5 (Switch 2)
- Invokyr (PC accès anticipé)
9 octobre
- Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- The Relic: First Guardian (Switch 2)
- Permafrost (PC)