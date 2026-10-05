Kingdom Hearts Collection [I～III] : Que vaut la compilation de la saga sur Nintendo Switch 2 ?

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À l’aube de la sortie de Kingdom Hearts IV, on pouvait compter sur Square Enix pour effectuer un énième, énième, énième recyclage des autres épisodes de la saga. On ne compte plus les compilations Kingdom Hearts qui existent, mais cette Kingdom Hearts Collection [I～III] a un avantage : c’est la seule qui permet de profiter de toute la série sur une console Nintendo, du moins en version native. Alors forcément, on a fait l’impasse sur les versions PS5 et Xbox Series pour se concentrer sur le portage Switch 2.

Kingdom Hearts I-III Collection // Source : Square Enix / Disney

Sans nuage à l’horizon ?

Car oui, vous pouviez jouer à l’ensemble de la saga Kingdom Hearts sur Switch par le passé, mais ce temps est presque révolu. Les jeux de la licence de Square Enix et Disney sont bien sortis sur la console de Nintendo, mais uniquement via une version cloud assez injustifiée, dans la mesure où la plupart des épisodes ont la vingtaine bien tassée, et sont donc tout à fait capables de tourner nativement sur la machine.

C’était donc effort zéro du côté de chez Square Enix, qui décide de se rattraper avec cette version Switch 2 sans cloud – enfin avec un peu de Cloud (vous l’avez ?). Quitte à supprimer les versions cloud de la Switch première du nom dès l’été prochain, ce qui a de quoi révolter. Autant dire que ce portage se devait donc d’être sans défaut pour avaler la pilule. C’était sous-estimer la capacité de l’éditeur à faire le minimum syndical pour ce qui est des portages de la licence.

Une saga plus bordélique qu’incompréhensible

Kingdom hearts i iii collection 9 1

Kingdom Hearts Collection [I～III] // Source : ActuGaming

Rappelons déjà quelques bases. Kingdom Hearts Collection [I～III] englobe presque tous les jeux sortis à ce jour pour la saga, si l’on fait exception du jeu musical Melody of Memory, toujours mis à part. Sans doute car il ne raconte rien, contrairement aux autres opus qui sont des rouages d’une fresque assez compliquée à suivre. Non pas que le scénario de Kingdom Hearts soit particulièrement difficile à déchiffrer – c’est un peu une idée préconçue en dehors de quelques détails alambiqués, mais sa propension à toujours faire des détours a donné lieu à pas mal de spin-off sur différentes machines, ce qui n’a pas aidé le public à suivre.

Cette compilation englobe en tout cas tous les épisodes « importants » (le degré d’importance varie d’un opus à l’autre), à savoir :

  • Kingdom Hearts: Final Mix
  • Kingdom Hearts Re: Chain of Memories
  • Kingdom Hearts II: Final Mix
  • Kingdom Hearts 358/2 Days (compilation de cinématiques en HD)
  • Kingdom Hearts: Birth by Sleep Final Mix
  • Kingdom Hearts Re:Coded (compilation de cinématiques en HD)
  • Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD
  • Kingdom Hearts χ Back Cover (une grosse cinématique en HD)
  • Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep – A fragmentary passage – 
  • Kingdom Hearts III + Re Mind

Ce n’est pas aussi bordélique que ça en a l’air, pour peu que vous vous lanciez dans ces épisodes dans cet ordre précis (l’ordre de parution), plutôt que de chercher à découvrir la série via l’ordre chronologique des événements (on ne recommande vraiment pas).

Kingdom Hearts premier du nom accuse le poids des années malgré son remaster, la faute à une horrible caméra et des systèmes qui se cherchent encore ; Chain of Memories reste étrange mais sympathique ; Kingdom Hearts II est le pinacle de la saga (oui) ; Birth by Sleep est encore extraordinaire ; Dread Drop Distance est trop sous-estimé ; et enfin Kingdom Hearts III avait trop de pression sur les épaules pour tout réussir correctement (mais on l’aime quand même). Rien ne change dans cette compilation, c’est pourquoi il faut surtout s’intéresser à la partie technique de ce portage Switch 2.

De Kingdom Hearts à Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD, rien à signaler : les jeux tournent correctement avec du 60 FPS au programme, comme sur les autres machines où l’on a pu retrouver ces jeux dans des compilations HD. La question se posait surtout pour Kingdom Hearts III, et dans une moindre mesure pour 0.2 Birth by Sleep, qui n’ont pas profité d’une fluidité à toute épreuve à leur sortie.

Un portage qui ne va pas complètement au bout des choses

Eh bien ne comptez pas sur ce portage pour changer les choses. Sur Switch 2, 0.2 Birth by Sleep reste bloqué à ce qui ressemble à du 30 FPS. Ce qui est moins problématique que pour Kingdom Hearts III, qui a droit à un framerate vacillant constamment. Pour la suite de la préquelle avec Aqua (il faut suivre), ce n’est pas dérangeant dans la mesure où l’aventure est de courte durée, et que cela reste stable dans la majorité des occasions.

Le problème avec Kingdom Hearts III, c’est qu’il fait constamment du yo-yo entre du 30 et du 60 FPS, et toute la gamme qu’il y a entre les deux. Lorsque peu de choses se passent à l’écran, ou lorsque Sora ne fait face qu’à peu d’ennemis (souvent dans les airs), le framerate fait quelques efforts et le jeu montre qu’il peut être fluide. Mais les Sans-cœurs ne viennent que rarement en groupe de deux. Lorsque le nombre d’ennemis grimpe, les chutes se font plus fréquentes.

Cela dépend aussi des zones : à Thèbes, dans le monde d’Hercule, cela se ressentait beaucoup, alors que sur le mont Olympe, aucune baisse de régime n’était en vue. Même chose au sein de la Cité du Crépuscule, jusqu’à ce que l’on s’embarque dans les bois autour du manoir pour que le framerate toussote. On aurait alors préféré que Square Enix fasse un choix (ou nous laisse le faire) en bloquant le nombre de FPS comme durant les phases en vaisseau gummi par exemple, plutôt que de constamment osciller entre plusieurs résultats.

Est-ce injouable pour autant ? Non, on prend rapidement le pli, mais la Switch 2 est sans doute capable de mieux. Elle le montre en tout cas avec un résultat visuel très satisfaisant, que ce soit en docké ou en portable, avec un résultat qui n’a pas à rougir de la version PS4 et même PS4 Pro. Même les temps de chargement semblent être raccourcis ici, ce qui est aussi une victoire.

Vous l’aurez donc compris, tout n’est pas parfait avec cette version Switch 2 de Kingdom Hearts Collection [I～III], qui aurait grandement profité d’un vrai portage 60 fps pour le troisième opus. Si l’on met de côté cela et le fait que Square Enix oblige les possesseurs de la version cloud à passer à la caisse, cette compilation reste un indispensable pour les nouveaux venus et pour les fans qui veulent profiter d’une version portable en bonne et due forme, sans passer par l’achat d’un Steam Deck ou autre.

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