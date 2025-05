Les Days of Play 2025 sont lancés avec plein de promotions sur des jeux et produits PlayStation (consoles PS5, PS5 Pro, PS VR2, DualSense…)

Annoncés officiellement hier, les Days of Play 2025 sont lancés dès aujourd’hui. Comme d’habitude, une grande partie de l’attirail PlayStation est passé en revue. Et outre les jeux PS Plus et autres événements de type tournois, c’est surtout l’heure de profiter de promotions sur les consoles, accessoires, manettes et jeux du constructeur. Et voici les offres qu’il ne faut pas manquer.