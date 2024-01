Les co-fondateurs de Rocksteady montent un nouveau studio nommé Hundred Star Games

Suicide Squad: Kill the Justice League ne s’est jamais montré bien rassurant malgré un studio de qualité derrière le projet, mais il y avait de quoi être encore plus inquiet en apprenant que ses co-fondateurs avaient quitté le navire en 2022. Sefton Hill et Jamie Walker n’ont pas souhaité venir à bout d’un développement que l’on imagine compliqué et c’est pourquoi les deux créateurs ont décidé d’aller voir ailleurs, ou plutôt de démarrer une nouvelle aventure sous une nouvelle bannière.