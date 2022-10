Rocksteady : Les co-fondateurs du studio derrière les Batman Arkham et Suicide Squad s’en vont

Tandis que les yeux sont rivés sur Gotham Knights et Warner Bros Games Montréal, le studio Rocksteady se prépare lui à retrouver l’univers DC. Devenu célèbre à la suite de sa trilogie des Batman Arkham, le studio s’est lancé le défi de produire Suicide Squad: Kill the Justice League, qui a de quoi soulever quelques craintes à la vue de son orientation coopération, surtout après la sortie du jeu sur la Bat-Family. Et ce n’est pas la dernière nouvelle que l’on vient d’apprendre qui risque de rassurer celles et ceux qui attendent les prochaines productions de Rocksteady.

Une nouvelle ère chez Rocksteady, de quoi s’inquiéter ?

Dans une lettre rédigée par David Haddad, président actuel de Warner Bros Games, on apprend que Sefton Hill et Jamie Walker, les co-fondateurs de Rocksteady, vont quitter le studio dès la fin de l’année 2022. Ils seront remplacés par Nathan Burlow qui prendra la tête du studio, tandis que Darius Sadeghian occupera la fonction de product director.

Ce qui à noter dans la lettre de David Haddad, c’est que le développement du jeu Suicide Squad semble toucher à son terme :

« Alors que Suicide Squad : Kill the Justice League est presque terminé, ils ont tous les deux décidé de quitter Rocksteady fin 2022 et vont commencer une nouvelle aventure dans le gaming. »

Aucune raison n’a été invoquée concernant leur départ, mais puisque les intéressés ont laissé un message personnel dans la lettre de Haddad, ce départ semble simplement être lié à l’envie de Hill et Walker de se lancer dans une nouvelle aventure, 18 ans après avoir fondé Rocksteady. Les deux collègues ont d’ailleurs laissé un message de soutien envers le duo qui va les remplacer :

« Nathan et Darius ont prouvé leur passion et leurs compétences chez Rocksteady pendant de nombreuses années. Ce sont des vétérans de notre industrie et nous savons que leur engagement envers Rocksteady ainsi que leur talent et leur énergie permettront à l’équipe d’atteindre des sommets encore plus élevés. Nous ne pourrions pas être plus heureux qu’ils dirigent l’avenir du studio et leur souhaitons tout le meilleur. »

On attend maintenant des nouvelles sur leur prochaine direction, mais aussi sur Suicide Squad: Kill the Justice League, qui devrait sortir en 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.