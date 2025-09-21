L’engouement pour la Lenovo Legion Go 2 est tel que la marque se voit contrainte d’annuler des précommandes

C’est très cher, je la veux

C’est sur Reddit que la marque a décidé de se prononcer sur l’annulation de nombreuses précommandes en raison de l’absence de stock suffisant pour les honorer convenablement à la sortie des machines il y a quelques jours mais qui devraient arriver plus tard en Europe. À l’heure actuelle, il n’est d’ailleurs plus possible de configurer et de passer commande sur le site officiel de Lenovo.

« La vérité est que les précommandes pour le Legion Go Gen 2 ont largement dépassé nos prévisions, ce qui a entraîné des retards imprévus sur les délais de livraison. Nous travaillons assidûment avec nos équipes dans le monde entier pour exécuter ces commandes le plus rapidement possible », commence la marque.

Le constructeur semble donc s’être fait avoir à son propre jeu en sous-estimant les volumes de production de ce produit très haut de gamme vendu 999 € pour la version équipée du processeur Z2 (16 Go de RAM et 1 To de SSD) et autour de 1300 € pour le Z2 Extrême (avec 32 Go de RAM et 2 To de SSD), les prix officiels étant encore inconnus pour ce modèle. Les prix en dollars sont compris de 1349 à 1479 $ pour le modèle Z2 Extrême en fonction de la configuration.

« La bonne nouvelle, c’est que d’autres unités sont déjà en route vers les grands détaillants du monde entier, vous pouvez donc vous attendre à ce que la disponibilité dans les points de vente et sur les sites Web s’améliore dans les semaines à venir. Cela dit, nous devrons annuler certaines précommandes passées directement sur Lenovo.com. Nous ne croyons pas qu’il faille conserver les paiements des clients pour des produits que nous ne pouvons pas expédier en temps opportun. […] Nous savons que cela est frustrant, et nous sommes vraiment désolés pour les désagréments que cela a causés, en particulier pour nos fans les plus passionnés », finissent de conclure les représentants de la marque le 19 septembre dernier.

Il faut donc croire que malgré le prix très premium de ces appareils, ceux-ci n’ont clairement pas été boudés par les consommateurs, qui témoignent d’ailleurs en faveur d’une non-annulation des commandes, quitte à attendre. Une aubaine pour les Xbox ROG Ally et ROG Ally X qui sortiront dans quelques semaines et qui pourraient profiter de ce mauvais départ de sa concurrente pour grignoter des parts de marché, bien que nous soyons toujours sans nouvelles du prix des consoles d’Asus.

De plus, nous pourrons d’ailleurs profiter du mode Xbox sur ces deux concurrentes, dès le lancement pour les Xbox ROG Ally et au printemps 2026 pour les Lenovo Legion Go 2. Ce mode permet de lancer sa console portable directement sur l’interface Xbox et non sur le bureau Windows 11 afin de gagner de la RAM et optimiser ses jeux.

Si vous voulez en savoir plus, voici un rappel des caractéristiques techniques de la Lenovo Legion Go 2 :