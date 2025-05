Légendes Pokémon Z-A sortira le 16 octobre et sera présenté à nouveau durant un Pokémon Présents en juillet

La jaquette se dévoile

Lors de la dernière présentation de Légendes Pokémon Z-A, The Pokémon Company n’avait pas daigné nous offrir une date de sortie précise pour le jeu et s’était simplement contenté de nous indiquer qu’il sera disponible dans le courant de la fin d’année. On sait aujourd’hui quand, puisqu’il vient d’être annoncé via un simple tweet que Légendes Pokémon Z-A sortira le 16 octobre prochain sur Nintendo Switch et sur Nintendo Switch 2.

Un nouveau key-art a été publié pour l’occasion, qui représente la jaquette du jeu. Jaquette qui nous permet également d’apprendre que contrairement à d’autres jeux Switch 2, Légendes Pokémon Z-A sera bien disponible entièrement dans la cartouche. Autrement dit, cette cartouche ne sera pas une « game-key card », qui ne contiendrait qu’une toute petite partie des données du jeu. Il est également précisé qu’un pack d’upgrade sera disponible si vous souhaitez passer de l’édition Switch à l’édition Switch 2, sans que l’on sache à quel prix (aux alentours de 9,99 € ?).

Un Pokémon Presents estival en vue

Pour en apprendre plus, il faudra prendre son mal en patience jusqu’au prochain Pokémon Presents, qui aura lieu le 22 juillet prochain. Oui, ça fait loin, mais on sait au moins quand cet épisode donnera à nouveau de ses nouvelles, et ce ne sera donc probablement pas via un Nintendo Direct.