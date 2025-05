Le planning complet des conférences de l’été 2025 (Summer Game Fest, Xbox Games Showcase, Wholesome Games…)

Nous vous avons listé ci-dessous les rendez-vous importants à ne surtout pas manquer durant cette période pré-estivale. Notre article sera par ailleurs mis à jour si le calendrier vient à évoluer donc n’hésitez pas à revenir le consulter.

Tinybuild Connect

Date : 27 mai 2025 à 19 heures

: 27 mai 2025 à 19 heures Durée : 30 minutes

: 30 minutes Où regarder : YouTube

L’éditeur Tinybuild ouvrira le bal des conférences avec un showcase dédié aux jeux indépendants qu’il éditera prochainement. Plusieurs jeux ont été annoncés comme Hello Neighbor 3, Kingmakers (qui en profitera pour annoncer la sortie de son accès anticipé sur Steam), FEROCIOUS, Sand, Of Ash and Steel et SpeedRunners 2: King of Speed. De plus, des démos seront disponibles après la présentation pour se faire une rapide idée de certains titres découverts durant la conférence.

AG French Direct

Date : 28 mai 2025 à 18 heures

: 28 mai 2025 à 18 heures Durée : Environ 90 minutes

: Environ 90 minutes Où regarder : Youtube

Notre conférence maison est de retour pour sa 7e édition dès ce 28 mai à 18h. Rendez-vous sur notre page YouTube même un petit peu plus tôt pour découvrir un pré-show d’une quinzaine de minutes mettant en avant de belles pépites en devenir. Au programme de ce nouvel AG French Direct, plus de 40 jeux français et francophones présentés, plus d’une dizaine d’annonces de jeux, des démos exclusives tandis que des jeux déjà connus du public reviendront pour dévoiler de nouvelles images, des présentations de gameplay, des journaux de développeurs ou encore pour nous donner leur date de sortie et plateformes visées.

L’AG French Direct est définitivement LE rendez-vous incontournable pour les amateurs et amatrices de jeux provenant d’équipes plus fournies comme de développeurs indépendants et a fortiori francophones et ce n’est pas que parce que c’est nous qui la produisons. Une conférence qui sera d’ailleurs suivie par la publication de dizaines d’articles sur notre site, avec des previews inédites mais aussi des interviews concernant certains jeux qui auront répondu à l’appel de cette présentation. On vous attend dès le 28 mai à 18h pour vivre ensemble ce moment sur lequel vous travaillons dur depuis plusieurs années.

Thinky Direct

Date : 29 mai 2025 à 19 heures

: 29 mai 2025 à 19 heures Durée : Environ 1 heure

: Environ 1 heure Où regarder : YouTube

Le Thinky Direct est un tout nouvel événement qui se tiendra pour la première fois cette année et permettant de mettre en avant des jeux de réflexion internationaux à travers de nouvelles bandes-annonces et des annonces exclusives. Organisé par Thinky Games, une communauté de fans de jeux de réflexion, en lien avec le Cerebral Puzzle Showcase organisé sur Steam du 29 mai au 5 juin prochain, le Thinky Direct promet des nouvelles de jeux émanant d’éditeurs comme Akupara Games, Wholesome Games Presents ou encore Draknek & Friends, Corey Martin et Kini Games.

Indie Quest

Date : 30 mai à 1 heure du matin

: 30 mai à 1 heure du matin Durée : Inconnue

: Inconnue Où regarder : YouTube

Un nouvel événement voit également le jour cette année, l’Indie Quest, organisé par Taylor Hoyt de la chaîne YouTube « The Gaming Shelf ». Au programme, environ 40 trailers de JRPG dont une « première mondiale à ne pas manquer d’un studio acclamé par la critique » mais aussi des jeux tactiques aux expériences innovantes au tour par tour, couvrant tout le spectre des jeux de type JRPG indépendants modernes.

The MIX Summer Game Showcase

Date : 3 juin 2025 à 18 heures

: 3 juin 2025 à 18 heures Durée : Environ 2 heures (si même modèle que l’an passé)

: Environ 2 heures (si même modèle que l’an passé) Où regarder : YouTube – Twitch

Auparavant connue sous le nom de Guerrilla Collective, la conférence très suivie s’est associée au média The Media Indie Exchange pour créer The MIX Summer Game Showcase avec un line-up d’annonces, de révélations de dates et de nouveaux trailers de gameplay pour des titres à venir, sans plus de précisions. À noter que l’événement se jouera aussi sur place puisque le 6 juin prochain, une vitrine physique sera organisée à Los Angeles (là où se tient le Summer Game Fest) pour jouer et rencontrer les développeurs.

Access-Ability Summer Showcase

Date : 6 juin 2025 à 17 heures

: 6 juin 2025 à 17 heures Durée : 45 minutes environ

: 45 minutes environ Où regarder : YouTube – Twitch

Le 6 juin verra se tenir la 3e édition de l’Access-Ability Summer Showcase, un show organisé pour rendre hommage aux jeux faisant des efforts notables pour un plus grand panel de joueurs et joueuses dans le monde, en ce qui concerne le handicap, l’inclusion et l’accessibilité et pour la plupart créés par des développeurs et des développeuses eux-mêmes handicapés. Les organisateurs annoncent plus de 20 trailers pour cette nouvelle édition à suivre sur YouTube et Twitch et avec Laura Kate Dale à la présentation (joueuse handicapée, consultante en accessibilité et animatrice de l’émission hebdomadaire YouTube Access-Ability).

Summer Game Fest

Date : 6 juin 2025 à 23 heures

: 6 juin 2025 à 23 heures Durée : 2 heures environ

: 2 heures environ Où regarder : YouTube – Twitch

Probablement l’attraction principale de cette période d’ex-E3, la conférence de la Summer Game Fest est présentée par Geoff Keighley en direct du YouTube Theater de Los Angeles. Comme d’habitude, il nous faudra nous attendre à une tonne d’annonces et de trailers défilant à un rythme effréné, parsemés ci et là de quelques « World Premiere » pour découvrir ce qui nous attend pour cette fin d’année ou même pour l’année prochaine.

On pourrait par exemple supposer y trouver un nouvel aperçu de Death Stranding 2 prévu quelques jours plus tard, ou encore de nouvelles images de Borderlands 4, de Mafia: The Old Country, de Rematch, de Ghost of Yotei et plein d’autres surprises. Vous le savez, vous ne manquerez aucune annonce majeure de cette conférence sur le site puisque nous couvrirons en direct l’événement pour vous avec en prime un débrief global. Vos pronostics ?

Day of the Devs – Summer Game Fest Edition

Date : 7 juin 2025 à 1 heure du matin

: 7 juin 2025 à 1 heure du matin Durée : 1 heure environ

: 1 heure environ Où regarder : YouTube

Tout de suite après la conférence de la Summer Game Fest, le tradtionnel Day of the Devs Summer Game Fest Edition prendra le relai pour une heure d’annonces de jeux supplémentaire. Issu d’une collaboration avec Psychonauts/Brütal Legend, le développeur Double Fine Productions et la société d’objets de collection iam8bit, ce sera l’occasion de découvrir de nouveaux jeux plutôt indépendants d’horizons variés. Pour rappel, l’an passé, des titres comme Tides of Tomorrow, Koira ou encore Screenbound ont été montrés.

Wholesome Direct

Date : 7 juin 2025 à 18 heures

: 7 juin 2025 à 18 heures Durée : 1 heure

: 1 heure Où regarder : YouTube – Twitch

Le Wholesome Direct est devenu un incontournable des jeux cozy, mignons et pas prise de tête des conférences estivales. À travers une sélection d’environ 60 titres, vous pourrez vous détendre et profiter de ces annonces émanant de plus gros studios tout comme de studios indépendants, tout en se mettant à jour sur les titres de Wholesome Games Presents, le label préparant Is This Seat Taken ? et MakeRoom.

Women-led Games Showcase

Date : 7 juin 2025 à 19 heures

: 7 juin 2025 à 19 heures Durée : 30 minutes environ

: 30 minutes environ Où regarder : YouTube – Twitch

Ce nouvelle vitrine nous permet de découvrir pas moins de 39 jeux développés par des créatrices et des équipes menées par des développeuses et majoritairement féminines. Le Women-led Games Showcase 2025 promet de faire le point sur plusieurs annonces et premières mondiales, mais aussi sur des titres déjà annoncés.

Latin America et Southeast Asian Games Showcase

Date : 7 juin 2025 à partir de 20 heures

: 7 juin 2025 à partir de 20 heures Durée : 2 heures environ

: 2 heures environ Où regarder : YouTube (Latin American) – YouTube (Southeast Asian)

Double programmation pour cette nouvelle étape des conférences estivales avec la tenue de deux conférences plus intimistes mettant en avant des développeurs d’abord issus des pays latino-américains et leurs 50 jeux présentés (dès 20h) puis des développeurs provenant plutôt de l’Asie du sud-est (dès 21h) et qui nous feront découvrir pas moins de 45 jeux avec bandes-annonces de mises à jour, révélations exclusives ou trailers de gameplay.

Future Games Show: Summer Showcase

Date : 7 juin 2025 à 22 heures

: 7 juin 2025 à 22 heures Durée : Environ 90 minutes

: Environ 90 minutes Où regarder : YouTube – Twitch

Vous connaissez sûrement cette émission animée par des stars de l’industrie, notamment du doublage. Cette année, ce sont Laura Bailey (Abby dans The Lost of Us Part II) et Matt Mercer (Vincent Valentine dans Final Fantasy VII Rebirth) qui se prêteront à l’exercice du Future Games Show: Summer Showcase présentant pas moins de 40 jeux AAA et indépendants.

Parmi les noms déjà confirmés, une nouvelle bande-annonce pour Directive 8020 de Supermassive Games, une interview du développeur Hangar 13 pour Mafia : The Old Country et une nouvelle bande-annonce pour Crisol : Theater of Idols de Blumhouse Games. L’émission sera suivie d’une Live depuis Los Angeles et animé par les chaînes de Jules et Amy pour y découvrir de nouvelles bandes-annonces et des interviews de développeurs.

Frosty Games Festival

Date : 8 juin 2025 à 1 heure du matin

: 8 juin 2025 à 1 heure du matin Durée : Inconnue

: Inconnue Où regarder : YouTube – Twitch

Le Frosty Games Festival est un nouvel événement dédié aux jeux développés en Australie et en Nouvelle-Zélande. Il s’agit de leur première édition donc nous n’avons que peu d’informations à vous dévoiler.

Xbox Games Showcase + The Outer Worlds 2 Direct

Date : 8 juin 2025 dès 19 heures

: 8 juin 2025 dès 19 heures Durée : 2 heures au total

: 2 heures au total Où regarder : YouTube – Twitch

A coup sûr le second temps fort de cette sessions de conférences, le Xbox Games Showcase prendra place le dimanche 8 juin dès 19h pour deux heures de direct avant de basculer sur une conférence dédiée au prochain jeu d’Obsidian, The Outer Worlds 2. L’occasion de découvrir les futurs titres du constructeur comme peut-être le prochain Call of Duty, ou encore des mises à jour sur Fable, State of Decay 3, ou même Everwild, mais aussi sur des titres partenaires.

Ce second temps de communication devrait faire la part belle aux développeurs et développeuses en investissant les locaux d’Obsidian Entertainment ainsi que plusieurs séquences de révélant de nouveaux gameplays, des détails et des informations des développeurs, pour le jeu toujours prévu pour cette année sans plus de précisions.

PC Gaming Show

Date : 8 juin 2025 à 21 heures

: 8 juin 2025 à 21 heures Durée : 2 heures environ

: 2 heures environ Où regarder : YouTube – Twitch

Le PC Gaming Show est de retour pour deux heures (environ) de jeux destinés prioritairement au PC, avec une mise en avant des consoles portables et plus de 50 jeux prévus. Attendez-vous à une multitude de premières mondiales, d’annonces exclusives ou encore d’interviews de développeurs. Plusieurs studios ont déjà annoncé leur présence comme Devolver, People Can Fly, Saber ou encore Aspyr, tout comme Ubisoft, Failbetter Games, Devolver Digital et Astra Logical.

The UploadVR Summer Showcase

Date : 11 juillet 2025 à 19 heures

: 11 juillet 2025 à 19 heures Durée :

: Où regarder : YouTube

Faisons un saut dans le temps avant de retrouver une nouvelle conférence cette fois basée sur la VR, The UploadVR Summer Showcase. Ce sera l’occasion de faire le point sur des productions VR et de faire la promotion de titres prévus sur diverses plateformes, y compris des annonces exclusives et des premiers aperçus des titres à venir.

Opening Night Live

Date : 19 août 2025

: 19 août 2025 Durée : 2 heures

: 2 heures Où regarder : YouTube – Twitch

Un nouveau saut dans le temps nous mènera fin août, puisque l’Opening Night Live, la conférence présentée par Goeff Keighley en ouverture de la Gamescom est de retour cette année. Comme d’habitude, la veille au soir de l’ouverture du salon, la conférence star de la fin de l’été permet de faire le point sur les dernières sorties à venir dans l’année et au-delà. Comme pour la conférence de la Summer Game Fest, il risque d’y avoir quelques déjà-vu mais de bonnes annonces exclusives devraient permettre de tenir l’ambiance de cette soirée allemande.

Les autres conférences non datées

Ubisoft Forward

Nous ne savons pas encore si l’éditeur français proposera une conférence au cœur de l’été comme il a pris m’habitude de faire ces dernières années. On y attend des nouvelles du remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps, mais aussi pourquoi pas du nouveau jeu Rayman ou bien même de Beyond Good and Evil 2 mais enfin ne rêvons pas trop. Nous mettrons à jour cet article si l’éditeur français se positionne au coeur de ce groupe de conférences estivales.

PlayStation Showcase / State of Play

Des rumeurs insistantes commencent à parler de la tenue d’un PlayStation Showcase ou d’un State of Play par PlayStation dans les prochaines semaines. Rien d’étonnant puisque le constructeur doit forcément avoir de nombreuses cartouches à nous montrer après une absence de conférence assez importante. D’autant plus que la société nippone prévoit de sortir Death Stranding 2 en exclusivité prochainement, mais aussi Ghost of Yotei et probablement Marathon ou Fairgames d’ici peu.

Nintendo Direct

Bien qu’aucune information n’ait été dévoilée sur la tenue d’une événement cet été, il serait étonnant de voir Nintendo se passer de remettre une couche pour lancer en bonne et due forme sa nouvelle Nintendo Switch 2 qui sera disponible le 5 juin. Une conférence est donc à prévoir pour préciser le calendrier de fin d’année et même pourquoi pas de l’année prochaine. On attend notamment des nouvelles d’un certain Hollow Knight Silksong mais aussi de Metroid Prime 4: Beyond par exemple.

Devolver Direct

L’éditeur complètement déjanté n’a toujours pas annoncé la date de sa conférence annuelle mais décidera probablement de faire à l’inverse de ce que tout le monde attend. A noter que Devolver Digital a également réussi à s’adapter à l’actualité en annonçant fièrement ne pas avoir peur de GTA VI l’an prochain à tel point qu’ils ont annoncé la sortie d’un de leur jeu en même temps que le mastodonte de Rockstar.

THQ Nordic Digital Showcase

Enfin, l’éditeur autrichien THQ Nordic nous prépare probablement un nouveau showcase dédié à ses jeux en développement, toujours sous l’étiquette Fellowship Entertainment (feu Embracer).

Voilà qui devrait vous aider à ne manquer aucune conférence majeure en cette période estivale qui s’ouvre à nous. N’hésitez pas à revenir régfulièrement sur ce fil pour voir les dernières mises à jour de conférences à venir.