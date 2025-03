Legendes Pokémon Z-A nous parle des captures et du mode Z-A Royale dans un nouveau trailer de gameplay

Un Pokémon très urbain

Legendes Pokémon Z-A reprend la formule de Légendes Pokémon Arceus mais dans ville d’Illumis situé de la région de Kalos. D’après les premières images dévoilées en février, l’action devrait principalement se concentrer dans la ville inspirée de Paris. Cela est plus ou moins confirmé avec ce nouveau trailer dans la mesure où l’on nous explique qu’une société, nommée Quazar, a mis en place un plan de réaménagement urbain pour faciliter la coexistence entre Pokémon et humains. Ces endroits sont appelés « Zones sauvages » et sont disséminés dans toute la ville. Certains Pokémon pourront même être capturés sur les toits.

La nuit venue, Illumis offre une atmosphère radicalement différente, animée par les tournois Z-A Royale, où s’affrontent les meilleurs Dresseurs du coin. Il s’agit de lieux de combat spéciaux, mais le jeu intègre également un aspect infiltration : il sera possible d’attaquer ses adversaires par surprise pour prendre un avantage décisif. En revanche, si vous êtes repéré, le combat débute immédiatement. Comme nous l’avons vu dans le premier trailer, ces derniers demanderont un certain sens du timing contrairement aux affrontements au tour par tour plus classiques. En gagnant les tournois, vous grimperez dans un système de rang allant de Z à A. On dit que les dresseurs qui atteignent le sommet verront un de leur souhait exaucé, mais impossible de dire ce que cela signifie concrètement pour le moment.

Legendes Pokémon Z-A est prévu pour cette année sur Nintendo Switch.