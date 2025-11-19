Légendes Pokémon Z-A : le DLC Méga-Dimension nous montre une Méga-évolution inédite avec Méga-Zeraora

Une Méga-évolution foudroyante

Introduit dans Pokémon Ultra-Soleil & Ultra-Lune, Zeraora revient sur le devant de la scène avec une toute nouvelle forme Méga pour Légendes Pokémon Z-A – Méga-Dimension. Si cette transformation peut sembler plus discrète que d’autres (Staross par exemple), elle ne manque pas de style pour autant.

Méga-Zeraora conserve sa silhouette élancée et féline, mais son pelage jaune vif laisse place à un noir profond et quelques nuances de bleu clair. Voici une description officiel de cette nouvelle forme : La Méga-Évolution a affranchi Méga-Zeraora des limites que son corps imposait à son énergie électrique. Désormais, il peut déclencher des attaques surpuissantes capables d’anéantir d’un coup plusieurs adversaires. Autant dire que cette Méga-Évolution pourrait bien rendre ses attaques encore plus dévastatrices, en particulier pour les amateurs de stratégies fondées sur la vitesse et la pression constante.

Enfin, sachez que la Pokémon Compagny nous donne rendez-vous le 2 décembre prochain pour l’annonce d’une nouvelle Méga-évolution.

Pour rappel, le DLC Méga-Dimension de Légendes Pokémon Z-A sortira le 10 décembre prochain et sera proposé au prix de 29,99 €. Le DLC donnera également accès à des tenues « holo X » et « holo Y », tandis que les précommandes permettront de mettre la main sur 3 Speed Balls, 3 Appât Balls, 3 Niveau Balls et 3 Mass Balls.

Légendes Pokémon Z-A est disponible sur Switch et Switch 2. Notre test complet est disponible, ainsi que notre guide complet.