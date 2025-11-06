Le tournage du film The Legend of Zelda a commencé, et il a lieu en Nouvelle-Zélande

6 mois de tournage en vue

Pour les besoins de ce film The Legend of Zelda, Nintendo et Sony Pictures (qui produit le film) ont donc décider de partir en Nouvelle-Zélande pour profiter des somptueux paysages de ce pays, déjà hôte des tournages pour les films Seigneur des Anneaux. Le site Film and Television Industry Alliance révèle que la production de ce projet a débuté le 4 novembre dernier, et va s’étaler sur plusieurs mois avec une date de fin pour l’instant fixée au 7 avril, sans compter d’éventuels reshoots.

Dans la foulée, un synopsis a été partagé, qui reste bien évidemment très vague pour un film Zelda :

« Le film raconte l’histoire de Link, un jeune guerrier destiné à protéger le royaume magique d’Hyrule des forces des ténèbres. Le royaume est menacé par Ganon, un seigneur de guerre impitoyable qui convoite la Triforce, une relique ancestrale censée conférer un pouvoir illimité. Pour l’arrêter, Link doit entreprendre un périlleux voyage, affronter des créatures monstrueuses, explorer des donjons dangereux et résoudre des énigmes complexes afin de découvrir des artefacts sacrés qui pourront l’aider dans sa quête. »

On ne pourra pas faire plus classique pour la saga, et il y a fort à penser qu’il ne s’agit là que d’un synopsis temporaire très global avant que Sony et Nintendo puissent nous en dire un peu plus. Pour rappel, cette adaptation sera portée à l’écran par le réalisateur Wes Ball, avec Benjamin Evan Ainsworth dans le rôle de Link, et Bo Bragason pour incarner la princesse Zelda. Il devrait être diffusé début mai 2027 au cinéma.