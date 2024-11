Neowiz (Lies of P) va publier un RPG d’un nouveau studio fondé par des anciens de CD Projekt Red et 11 Bits Studios

Un neo-western au programme

Zakazane est pour le moment composé principalement d’anciens de CD Projekt Red, mais aussi de personnes ayant travaillé chez 11 Bits Studios (Frostpunk). Le studio travaille actuellement sur son tout premier RPG, qui sera un jeu solo se déroulant dans un univers western, au sein d’une petite ville minière. On incarnera le sheriff du coin, chargé de résoudre une enquête menaçant la tranquillité des habitants. Un premier artwork pour présent l’univers global du jeu a été présenté et est visible en tête de cet article.

Pour éditer ce RPG, le studio polonais avait besoin d’aide. Et c’est finalement Neowiz qui a répondu à l’appel. Un choix assez inattendu pour l’entreprise sud-coréenne qui est maintenant connue pour son Lies of P. Voici ce que Jan Bartkowicz, PDG du studio Zakazane, déclare à propos de cette collaboration :

« Nous avons trouvé que Neowiz avait une excellente compréhension de notre vision, en s’enthousiasmant pour notre premier titre dès que nous leur avons montré la démo. Dans les conversations qui ont suivi, ils n’ont jamais essayé de nous détourner de nos principes, mais plutôt de s’assurer que nous restions fidèles à ces derniers. Il est clair que les deux parties comprennent que les jeux peuvent devenir importants pour les gens sur le plan personnel, ce qui en fait à la fois des œuvres culturelles précieuses et de bonnes opportunités. »

On comprend ensuite que ce jeu devrait être disponible à la fois sur PC et sur consoles, étant donné que Neowiz déclare que ce partenariat a pour but de renforcer sa position dans ce secteur bien précis. Pas encore de date ni de nom pour ce projet qui n’en est qu’à ses balbutiements.