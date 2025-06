Mudang: Two Hearts : Le jeu d’action-infiltration coréen se dévoile pour la première fois en vidéo

Two nations, two hearts

Mudang: Two Hearts nous a clairement tapé dans l’œil rien que sur cette première vidéo. Se déroulant dans un futur proche et dans une Corée du Sud de nos jours, le pays s’apprête à s’unifier avec la Corée du Nord. Alors que cette loi historique est sur le point d’être adoptée, un mystérieux groupe de terroriste attaque l’assemblée nationale de Corée du Sud, plongeant le pays dans un chaos sans précédent.

La narration semble à première vue des plus alléchantes et il faut savoir qu’à la base, le titre faisait partie d’un webtoon. Sachez également que pas mal d’acteurs coréens prêtent leur visage pour le soft. Nous aurons par exemple Heo Sung-Tae (Squid Game), Lee Hong-nae (Hot Blooded) et Hong Ji Yun, une chanteuse et actrice sud-coréenne. On retrouve ici un casting purement sud-coréen loin d’être désagréable, avec en directeur cinématographique Kang Yoon-Sung (The Outlaws).

Le titre est en tout cas extrêmement prometteur, et Mudang: Two Hearts nous proposera du jeu d’action et d’infiltration. Tour à tour, nous prendrons le contrôle de Ji Jeongtae, un membre des forces spéciales nord-coréennes en quête de vérité, ainsi que GAVI, une idol de K-pop sous surveillance constante, et ayant un rôle clé dans la découverte d’une dangereuse conspiration. Le contraste en matière de gameplay sera donc flagrant avec d’un côté, une jeune fille devant se la jouer fine pour ne pas se faire repérer.

De l’autre, nous aurons un membre des forces spéciales nord-coréennes qui pourra au choix foncer dans le tas, ou bien lui aussi s’infiltrer et préparer ses prochaines actions avec méfiance. On nous promet d’ailleurs une approche libre entre faire parler la poudre, ou bien utiliser ses techniques de corps à corps. Des boss seront aussi à combattre en plus de quelques soldats survitaminés lourdement armés et protégés. La possibilité de détruire des éléments du décor sera présente, afin de vous donner un avantage certain.

Mudang: Two Hearts déboulera en 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.