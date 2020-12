Ruined King : A League of Legends Story

Ruined King : A League of Legends Story est un RPG indépendant développé par Airship Syndicate et édité par Riot Forge. Se déroulant dans l'univers du célèbre MOBA, le tire vous fera explorer la ville de Bilgewater et les Îles obscures pour découvrir les secrets de la mortelle Brume noire. Vous incarnerez donc des champions bien connus tels que Yasuo, Ahri, Braum ou encore Miss Fortune. Le gameplay met en avant l'exploration de donjons et de nombreuses activités comme la pêche ou l'alchimie.