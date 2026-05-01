Le secret du printemps Diablo 4 : comment terminer cette quête secondaire des Pics brisés ?

“Le secret du printemps” reste une quête nébuleuse pour les joueurs qui font leurs premiers pas dans Diablo 4. C’est pourquoi, à l’occasion de la sortie de l’extension Lord of Hatred, nous prenons le temps de revenir sur cette quête… L’une des premières de D4.

Où trouver la quête “Le secret du printemps” dans Diablo 4 ?

Pour les joueurs qui se seraient perdus sur ce guide, soyez les bienvenus malgré tout. On vous explique où trouver cette quête dans le cas où le sujet aurait piqué votre curiosité.

“Le secret du printemps” est une quête secondaire qui s’active automatiquement après la collecte d’une note anodine située dans l’étendue glaciale des Pics brisés.

Votre journal de quête va s’actualiser de lui-même, et vous allez être confronté à une énigme assez nébuleuse : “Avatar de chaleur dans l’étreinte de l’hiver, la patience récompensée par la Nature notre mère.”

C’est bien beau, mais que veut dire ce charabia ? On vous explique tout ci-dessous.

Comment interpréter le message du secret du printemps dans Diablo 4 ?

On comprend que la patience est récompensée par la Nature. Ainsi, vous allez devoir patienter devant le geyser, soit le lieu de quête.

À tout le moins, vous ne devez pas attendre tel quel : vous devez utiliser une émote spécifique pour ça. Cette dernière est disponible dans la roue des actions et s’appelle justement “Attendre”.

Une fois l’animation de l’émote terminée, vous pourrez recevoir votre récompense et ainsi terminer la quête secondaire “Le secret du printemps”. Voilà, c’est aussi simple que ça.