Assassin’s Creed Black Flag : Vers un remake qui intégrerait des éléments de RPG ?
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Le secret le moins bien gardé chez Ubisoft en ce moment est bien le remake d’Assassin’s Creed Black Flag, qui n’a pas été annoncé officiellement mais qui a été confirmé indirectement par plusieurs sources, dont l’acteur derrière Edward Kenway. On ignore encore quand l’éditeur français prévoit d’annoncer ce projet, mais les fuites à son sujet se multiplient, et si l’on en évitera certaines, on s’intéressera aujourd’hui à celles présentées par nos confrères de Jeux Vidéo Magazine.
Une refonte qui va au-delà des visuels ?
Dans une vidéo postée sur la chaîne YouTube de Jeux Vidéo Magazine, on apprend quelques détails à propos de ce remake d’Assassin’s Creed Black Flag, qui pourrait être bien plus qu’un simple lissage visuel pour les plateformes modernes. Voici tout ce que l’on peut retenir des informations avancées dans cette vidéo, qui s’appuie sur des sources internes chez Ubisoft :
- Ubisoft Singapour serait le studio principal en charge du projet, aux côtés d’Ubisoft Bordeaux et Ubisoft Belgrade
- Certains assets de Skull & Bones auraient été réutilisés pour réduire les coûts
- Des mécaniques de RPG seraient au programme, pour l’équipement (avec des statistiques), l’inventaire et le loot
- Le système de combat aurait été retravaillé, plus proche des épisodes précédents
- Du contenu supplémentaire serait prévu avec Edward, avec des îles plus remplies
- La partie du présent serait supprimée
- Les temps de chargements seraient supprimés pour le passage du bateau à la terre
- La sortie serait prévue pour le début de l’année 2026, aux alentours du mois de mars, mais un report fin 2026 ne serait pas à exclure
Des éléments qui concordent avec ceux avancés par MP1ST en début d’année, qui faisaient mention d’un remake qui allait subir des changements côté gameplay. Pour l’heure, Ubisoft n’a pas encore confirmé l’existence de ce projet, mais ce n’est sans doute qu’une question de semaine si la date avancée dans la vidéo est exacte.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 29/10/2013