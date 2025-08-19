LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight s’annonce et retracera plusieurs décennies d’aventures du Chevalier Noir en 2026

Cinquante nuances de noir

Ce n’est pas la première fois que l’on voit Batman et DC dans ce genre d’adaptation. Malheureusement, LEGO Batman 3 n’avait pas laissé la meilleure empreinte de la saga, et LEGO DC Super Vilains, certes meilleur, partait dans une autre direction. Là, LEGO Batman Legacy of the Dark Knight s’annonce comme l’épisode le plus ambitieux mettant en scène le Chevalier Noir.

Si jamais vous avez reconnu des scènes de film et autres références de l’univers de Batman, c’est bien normal. Ce nouveau jeu LEGO compte être un hommage grandeur nature de décennies entières d’aventures passées à traquer et corriger les méchants. Films, comics, série télé, tout y passe. Des séquences tirées des jeux Arkham ou encore des films The Batman de Robert Pattinson, ou The Dark Knight de Christian Bale ont notamment pu être montrées.

Côté gameplay, il y a déjà pas mal de choses à noter, avec déjà un système de combat qui se rapproche (de loin) des jeux Arkham. Gotham sera bien sûr au rendez-vous sous la forme d’un grand terrain de jeu façon open world, avec l’inévitable Batmobile de présente. Aussi, et pour la première fois dans l’histoire des adaptations vidéoludiques LEGO, TT Games a prévu d’intégrer des modes de difficulté.

Bref, LEGO Batman Legacy of the Dark Knight s’annonce ambitieux (à l’échelle des jeux du genre) et sortira en 2026 sur PS5, Xbox Series, Switch 2 et PC.