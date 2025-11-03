Le réalisateur de Final Fantasy VII Rebirth ne serait pas contre produire un jeu AA à l’échelle de Clair Obscur: Expedition 33

Square Enix dirait certainement non

Hamaguchi a surtout comparé ce qui, selon lui, diffère entre une production AA et une plus grosse, de type AAA. Le budget, évidemment, ainsi que les moyens humains, mais Hamaguchi précise aussi ce que cela veut dire d’un point de vue créatif.

Il indique qu’en raison d’un manque de moyens, les productions AA ont tendance à mettre extrêmement en valeur un élément, que le studio en charge du projet va affiner pour le rendre exceptionnel. Là où un AAA se doit quant à lui de pousser tous les curseurs sur tous les aspects possibles. On pourra dire qu’il voit en Clair Obscur une exception à cela, dans la mesure où il a salué le jeu comme étant un « tout » particulièrement réussi, qui ne peut être réduit qu’à un seul élément (sauf s’il a changé d’avis depuis).

Pour ce qui est de savoir s’il aimerait se lancer dans la production d’un jeu AA qui se focaliserait surtout sur un aspect, Hamaguchi répond à l’affirmative, mais cela reviendrait à « ignorer complétement la réalité » de sa position au sein de Square Enix, ce dernier lui demandant exclusivement de travailler sur des projets de grande ampleur. Toujours est-il que l’idée le botte bien :

« Si j’ai l’occasion de collaborer avec certains des créateurs de ce genre de jeux, ce serait vraiment formidable. Du point de vue de l’industrie, je trouve ça très positif, et je suis ravi de voir arriver ces jeux AA. »

Qui sait, peut-être après avoir bouclé la trilogie Final Fantasy VII Remake, même si l’ère des AA chez Square Enix semble un peu révolue depuis le changement de direction du groupe.