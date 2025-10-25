Pour Naoki Hamaguchi (FFVII Rebirth), le succès de Clair Obscur: Expedition 33 ne repose pas que sur ses mécaniques de JRPG

Pas qu’une question de JRPG

Partout où il passe, Hamaguchi est interrogé sur son avis concernant Clair Obscur: Expedition 33, qui s’inspire l’argument des JRPG comme d’anciens Final Fantasy. Et pour le réalisateur, il y a bien des leçons à tirer de ce succès, comme il l’affirme chez VGC. Mais dire que le jeu est une réussite simplement parce qu’il emprunte les codes du JRPG est une erreur selon lui :

« En parlant de Clair Obscur, je pense qu’il est facile de trop se focaliser sur les mécaniques. Évidemment, il a beaucoup compté dans l’industrie du jeu vidéo cette année, donc c’est un point essentiel à souligner. Il s’inscrit dans la tradition des JRPG, c’est un jeu au tour par tour, mais il y ajoute toutes sortes de mécaniques plus axées sur l’action, comme la garde précise, la parade, etc. C’est clairement un élément qui en fait un bon jeu, mais je ne pense pas qu’il faille trop se concentrer uniquement sur ça. Je pense que si c’est un si bon jeu, si bien réalisé et si bien accueilli, c’est parce qu’il offre un excellent équilibre entre tous les autres aspects. »

Pour Naoki Hamaguchi, si Clair Obscur: Expedition 33 est si populaire, c’est parce qu’il forme un tout, un ensemble très bien équilibré qui ne peut être réduit qu’à des mécaniques :

« Je pense que si c’est un si bon jeu, c’est parce que tout est si bien équilibré et que chaque aspect est si bien réalisé. En tant que créateur de jeux, et en tant que personne qui s’intéresse à la façon dont les gens apprécient les jeux, je ne veux pas que les gens se focalisent sur le fait que « Oh, c’est un JRPG, il utilise ces mécanismes, c’est pour ça qu’il est populaire. » Je pense que ce n’est pas une question de dire que si vous créez un jeu de type JRPG, vous intégrez ces mécanismes et que tout se vendra. Ce n’est pas le cas. C’est parce que c’est un produit tellement complet. Je serais vraiment heureux si les gens appréciaient et respectaient ce jeu pour ces choses, plutôt que simplement parce qu’il utilise ce genre d’approche du JRPG. »

La somme des qualités du jeu est effectivement plus importante, même si le discours autour du titre s’est beaucoup concentré sur ses combats au tour par tour. Après tout, l’important est d’avoir créé un bon jeu plutôt qu’un bon système de JRPG, même si un bon système au tour par tour peut être un bon argument de ventes pour une partie du public.

Clair Obscur: Expedition 33 est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Pour en savoir plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.