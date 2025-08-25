Le réalisateur de Dead or Alive 6, Yohei Shimbori, quitte Bandai Namco après avoir travaillé sur Tekken 8

Certains imaginent déjà un retour chez Koei Tecmo

C’est lui-même qui l’annonce via un tweet, en indiquant qu’il compte quitter Bandai Namco dès la fin de ce mois d’août, et sans pour autant dire ce qu’il compte faire par la suite. Yohei Shimbori avait rejoint l’éditeur en 2021 pour travailler sur divers projets, mais son plus gros héritage restera Tekken 8, sur lequel il a été assistant réalisateur. Il indique maintenant s’attaquer à de nouveaux défis, sans dire quoi :

« Je ne détaillerai pas mes projets futurs, mais je vais avoir plus de libertés et je vais relever de nouveaux défis qui exploiteront pleinement mes atouts. Cela prendra probablement du temps, mais je continuerai à travailler dur pour vous proposer des jeux amusants. J’espère donc que vous continuerez à me soutenir. »

Un retour au bercail est-il à prévoir ? Rien n’est moins sûr, mais cela permettrait peut-être à Koei Tecmo de relancer cette série désormais mise à l’arrêt suite à la fin du support sur Dead or Alive 6. Reste à savoir s’il y a encore de place sur la scène du versus fighting pour un Dead or Alive 7, alors que les concurrents se font de plus en plus nombreux.