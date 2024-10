Avatar: Le Dernier Maître de l’Air va avoir droit à son propre jeu AAA de la part de Saber Interactive (Space Marine 2)

La licence Avatar de Nickelodeon est aujourd’hui en pleine renaissance grâce à l’adaptation en série live sur Netflix ainsi que la production de nouveaux films permettant de continuer l’aventure d’Aang. Côté jeux vidéo, en dehors d’une apparition dans Fortnite, elle est moins bien servie même si l’on a effectivement vu une résurgence des adaptations de la série animée originelle avec Avatar: Generations (un jeu mobile) et Avatar: The Last Airbender: Quest for Balance (un jeu médiocre), qui n’ont pas eu droit à beaucoup de budget. Il était donc temps que la licence soit considérée avec un peu plus d’égards et cela passera par la production d’un AAA ambitieux.