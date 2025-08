Le prochain Virtua Fighter profite de l’EVO pour diffuser un premier véritable aperçu de son gameplay

Davantage d’infos à prévoir au Tokyo Game Show

L’EVO étant la grand-messe du jeu de combat, on y retrouve des mises à jour sur les principales productions du genre, y compris celles qui en ont un peu moins à dire que d’autres. Virtua Fighter 6, jusqu’à aujourd’hui, n’a pas vraiment montré de quoi cadrer nos attentes. Mais un court trailer vient tenter d’y remédier.

Simple et basique, un bon vieux Training Stage, aucune musique, simplement le bruit des coups que s’échangent Akira et Sarah Bryant, et nous voici plongés dans la vibe que veut dégager le prochain Virtua Fighter. Et on a davantage envie de nous fier à ce qu’on voit là qu’au tout premier trailer du jeu, beaucoup plus chorégraphié et d’une fluidité presque cinématographique.

Là, chaque coup et combo ressemble à quelque chose qui peut être lancé depuis des inputs, et chaque impact semble bien marqué. On voit même une sorte de mécanique de fragilité, clairement visible sur le visage de Sarah. Toujours dans le but d’insister sur les impacts, le combat se termine sur un slow motion du KO d’Akira.

Si on se rapproche plus d’un vrai gameplay, il n’y a pas grand-chose de plus à se mettre sous la dent. Au moins, on nous donne rendez-vous au prochain Tokyo Game Show, qui se tiendra fin septembre, pour nous livrer plus d’informations. D’ailleurs, toujours aucune date ni plateforme n’est à noter pour ce Virtua Fighter 6.