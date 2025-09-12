Fire Emblem: Fortune’s Weave : un nouvel opus de la série culte de Tactical-RPG s’annonce sur Switch 2

Les Jeux Olympiques Fire Emblem ?

Malgré un trailer assez long, Fortune’s Weave reste avare en informations. On sait que l’intrigue prendra place dans un immense colisée où se tiennent des Jeux Héroïques. Le héros que l’on incarnera paraît assez banal pour l’instant, bien qu’il semble posséder un pouvoir particulier, et participera à ces jeux afin de sauver son père.

Les Jeux Héroïques sont annoncés ! Découvrez des destinées entrelacées par la force et l'acier dans #FireEmblem: Fortune’s Weave, qui fera son arrivée l'an prochain exclusivement sur #NintendoSwitch2. pic.twitter.com/EK5u8zuPdd — Nintendo France (@NintendoFrance) September 12, 2025

Le trailer met ensuite en avant trois personnages : une reine, un chevalier rappelant fortement Alucard, et une musicienne au style plus exotique. Sans trop s’avancer, il y a de fortes chances que le scénario reprenne une structure proche de Three Houses, avec la possibilité de choisir l’un de ces trois protagonistes pour progresser dans les Jeux Héroïques. Côté gameplay, les séquences présentées n’ont rien révélé de véritablement inédit pour l’instant, et l’on retrouve ce qui fait déjà la marque de fabrique de la série.

Fire Emblem: Fortune’s Weave sortira en 2026 exclusivement sur Nintendo Switch 2.