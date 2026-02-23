Le prochain jeu Dragon Ball pourrait en réalité être Dragon Ball Xenoverse 3

Un secret bien mal gardé chez l’éditeur

Cette boulette, on la doit à la personne en charge de la chaine YouTube d’Asie du Sud de Bandai Namco. Une nouvelle playlist a été créée il y a quelques jours, dans laquelle se trouve le teaser de Dragon Ball: Project AGE 1000. Jusqu’ici, rien d’anormal jusqu’à ce que l’on jette un œil sur le nom de cette playlist, à savoir : Dragon Ball Xenoverse 3. Une erreur vite supprimée, mais capturée par Internet au grand dam de Bandai Namco.

Le fait que ce jeu soit en réalité Xenoverse 3 était assez prévisible pour certains fans de la série étant donné que le teaser pouvait évoquer certains thèmes de la saga. Rajoutez à cela le fait que Xenoverse 2 se dirige (enfin) vers sa conclusion avec le quatrième DLC de sa « Future Saga », et vous avez beaucoup d’indices qui convergent vers la sortie prochaine d’un nouvel épisode.

Bandai Namco n’a pas encore confirmé la chose, alors rendez-vous le 18 ou le 19 avril pour en apprendre peut-être un peu plus sur ce nouvel épisode.