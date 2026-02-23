Le prochain jeu Dragon Ball pourrait en réalité être Dragon Ball Xenoverse 3
En janvier dernier, Bandai Namco avait voulu faire le point sur ses plans concernant l’avenir de Dragon Ball en jeu vidéo, et avait ainsi dévoilé l’existence de Project AGE 1000, un nom de code désignant un nouveau projet mystérieux dont un seul teaser avait été diffusé. L’éditeur devrait nous en dire plus à ce sujet dès le mois d’avril prochain lors du Dragon Ball Games Battle Hour 2026, mais une erreur de sa part pourrait déjà avoir vendu la mèche sur la réelle identité de ce jeu.
Un secret bien mal gardé chez l’éditeur
Cette boulette, on la doit à la personne en charge de la chaine YouTube d’Asie du Sud de Bandai Namco. Une nouvelle playlist a été créée il y a quelques jours, dans laquelle se trouve le teaser de Dragon Ball: Project AGE 1000. Jusqu’ici, rien d’anormal jusqu’à ce que l’on jette un œil sur le nom de cette playlist, à savoir : Dragon Ball Xenoverse 3. Une erreur vite supprimée, mais capturée par Internet au grand dam de Bandai Namco.
Le fait que ce jeu soit en réalité Xenoverse 3 était assez prévisible pour certains fans de la série étant donné que le teaser pouvait évoquer certains thèmes de la saga. Rajoutez à cela le fait que Xenoverse 2 se dirige (enfin) vers sa conclusion avec le quatrième DLC de sa « Future Saga », et vous avez beaucoup d’indices qui convergent vers la sortie prochaine d’un nouvel épisode.
Bandai Namco n’a pas encore confirmé la chose, alors rendez-vous le 18 ou le 19 avril pour en apprendre peut-être un peu plus sur ce nouvel épisode.
